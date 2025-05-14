Западные чиновники убедили Зеленского не отказываться от переговоров с РФ – WP

Стив Уиткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией.

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Если Москва сорвет переговоры, то понесет последствия / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

Было крайне важно отправить хотя бы делегацию топ-помощников

Если Москва сорвет переговоры, то понесет последствия

Американские и европейские чиновники во вторник вечером, 13 мая, отговорили украинского президента Владимира Зеленского от крайних мер после того, как он, разочаровавшись развитием запланированных на текущую неделю переговоров, заявил, что не разрешит своим помощникам встречаться с российскими официальными лицами в Турции. Об этом сообщили два дипломата, знакомые с ситуацией, пишет The Washington Post.

Чиновники подчеркнули, что крайне важно отправить хотя бы делегацию топ-помощников, включая главу администрации Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу, но столкнулись с неоднократным сопротивлением со стороны украинского лидера.

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"Зеленский вообще не видел смысла ехать", - сказал один из дипломатов.

Отмечается, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией - это беспроигрышная ситуация: если они явятся, а Россия - нет, Москва будет выглядеть плохо и понесет последствия.

Два дипломата, знакомые с ходом переговоров, заявили, что если Украина и Россия приедут, стороны могут приблизиться к прекращению огня и окончанию войны.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не исключает своего участия в переговорах между Украиной и Россией, которые должны состояться в Турции.

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что сейчас появляется "окно возможностей", которое позволяет вынести украинский вопрос на глобальный уровень.

Ожидается, что специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф и государственный секретарь США Марко Рубио прибудут в Стамбул в пятницу, 16 мая, чтобы присоединиться к переговорному процессу по прекращению войны.

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Что известно о ресурсе Washington Times? The Washington Times - американская ежедневная газета, расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия. Одна из самых известных консервативных газет, издаваемых в США. Редакция размещена в Вашингтоне. В газете рассматриваются общепринятые темы с особым акцентом на американскую политику. Ее лозунг - "Американская газета", пишет Википедия. Издание принадлежит News World Communications, медиа-конгломерату, связанному с Церковью объединения. Газета была основана как альтернатива либеральной Washington Post и имела значительное влияние на политику США, особенно в период администрации Рейгана. Хотя газета имеет меньший тираж, чем Washington Post, она играет важную роль в консервативном медиа-пространстве, часто цитируется в других консервативных изданиях и политических кругах.

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