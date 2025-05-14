Историк призвал поднимать гривны на улице: в чем причина

Алферов считает, что гривны стоит поднять из-под ног и передать людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

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Можно ли поднимать деньги на улице / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

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Можно ли подбирать монеты с тротуара

Почему важно поднимать гривны на улице

Пожалуй, каждый когда-то находил деньги на улице. Разумеется, первой мыслью будет поднять их и оставить себе. Впрочем, из-за различных примет или суеверий некоторые не решаются забрать деньги и просто проходят мимо. Главред выяснил, можно ли подбирать монеты с тротуара.

Еще наши предки верили, что монеты не могут быть просто потерянными, они, по словам бабушек и мам, вероятно, "заряжены" на беду или несчастье.

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Они считали, что некоторые люди могли использовать монеты или бумажные купюры для ритуалов, связанных с передачей недуга или финансовых проблем тому, кто их подберет.

Кроме того, предки верили, то чем больше номинал, тем выше вероятность того, что деньги несут негатив. Поэтому категорически запрещалось подбирать крупные купюры.

При этом украинский историк Александр Алферов на своем YouTube-канале наоборот призвал поднимать деньги на улице. Он подчеркнул, что это не стыдно и никаких проклятий не будет.

Он напомнил, что многие люди не поднимают копейки, ведь убеждены, что они вышли из обращения или же за них ничего сейчас не купишь.

"Стыдно и недостойно оставлять в грязи на земле изображение нашего украинского герба", - сказал Алферов.

Историк отметил, если вы верите в суеверия, то стоит просто поднять украинские монеты или купюры и положить в чистое место, чтобы они не лежали под ногами. А еще можно передать эти деньги тем, кто действительно в них нуждается.

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Кто такой Александр Алферов? Александр Алферов - украинский историк, публицист и общественный деятель. Он активно популяризирует украинскую историю, в частности через медиа, лекции и публикации. Является кандидатом исторических наук и одним из экспертов в сфере национальной памяти. В своих выступлениях и публикациях Алферов часто акцентирует внимание на важности сохранения национальной идентичности через знание истории, а также участвует в экспертных дискуссиях относительно героизации деятелей прошлого.

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