"Магические" правила: священник ответил, можно ли делать фото на кладбище

Предки верили, что нарушение определенных запретов на кладбище может навлечь беду и плохие последствия для живых.

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Можно ли фотографироваться на кладбище / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Можно ли фотографировать памятники на кладбище

Разрешает ли церковь делать фото на кладбище

Отныне почти каждый телефон оснащен хорошей камерой, поэтому снимки делают все и везде. В том числе не обходят своим вниманием памятники родственников. Главред решил выяснил, можно ли делать фото на кладбище и что об этом говорят суеверия.

В народе принято считать, что кладбище - это мистическое и энергетически сильное место, поэтому съемка, по словам наших предков, на кладбище нарушает особую атмосферу.

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Другие же верят, что фотографии могут притянуть к живым людям энергетику смерти, вызывая болезни или несчастья.

Некоторые суеверия предостерегают, что особенно нельзя фотографировать детей, ведь их душа еще не защищена от воздействия потусторонних сил.

Также не рекомендуется фотографировать чужие памятники, чтобы не потревожить усопших и не навлечь на себя их гнев.

В то же время священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, что прямого запрета на то, чтобы делать фото на кладбище нет.

"Фотографироваться можно самим и делать фото памятников. Греха в том нет, это вопрос индивидуальный: "Хотите фотографируйтесь", - сказал Филюк.

Он добавляет, что бывают случаи, когда родственники находятся за границей, но заказывают памятник для близкого человека. Они хотят увидеть, как все выглядит, поэтому просят сделать фото - и в этом нет ничего плохого.

Можно ли делать фото на кладбище - смотрите видео:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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