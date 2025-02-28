Мало кто догадывается: что означает буква 'Е' на экране телефона

Вы узнаете:
- Почему на телефоне есть буква "Е"
- Как её убрать
В верхних углах телефона часто можно увидеть различные символы, значение которых не всегда известно. В частности, одним из таких символов является буква "Е".
Главред решил разобраться, что она означает и как влияет на работу телефона.
Почему на экране телефона появляется буква "Е"
Этот символ оповещает о состоянии мобильного интернета. Речь идет о переходе на стандарт "EDGE" из-за плохого покрытия сети. Это промежуточный вариант между 2G и 3G, и он имеет крайне низкую скорость мобильного интернета.
Иногда телефон может неожиданно переключиться на стандарт "EDGE" даже в городе или селе. Или этот значок на экране появляется постоянно в одном и том же месте. В таких случаях причина может быть связана с мобильным оператором. Например, в этом месте слабое покрытие.
Как вернуть связь на телефоне
Если телефон постоянно переходит на "EDGE", есть несколько способов исправить ситуацию:
- Перезагрузка интернета через режим полета. Включите авиа режим, подождите 10-15 секунд, а затем выключите режим полета. Это обновит подключение к сети, что может помочь вернуть скоростной интернет.
- Выбор другой сети. Порой 4G-сеть перегружена, и смартфон автоматически переходит на EDGE. В таком случае нужно открыть настройки, перейти в раздел "Мобильные данные и SIM-карты", выбрать "Преобладающий тип сети" и выбрать режим "3G/2G (авто)". Это может стабилизировать соединение и улучшить скорость.
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