Почему нельзя заряжать телефон ночью: пожарный предостерег из-за опасности

Пожарный объяснил, почему заряжать телефон ночью - рискованный шаг.

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Пожарный объяснил, почему не стоит заряжать телефон ночью / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Телефон на зарядке может стать причиной пожара

Эксперты объяснили, когда телефон можно заряжать

Задумывались ли вы об опасности зарядки телефона ночью, пока вы спите? Главред со ссылкой на Ехргеѕѕ.co.uk предупреждает: этот привычный ритуал может стать фатальным.

Дэвид, представитель пожарно-спасательной службы Кента, обратился к пользователям TikTok с предупреждением: заряжать телефон стоит только тогда, когда вы не спите и находитесь рядом.

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"Во время сна вы не чувствуете запаха дыма. Поэтому, если что-то загорится, огонь вас не разбудит", - объясняет он.

По словам эксперта, хватит всего трех вдохов дыма, чтобы человек потерял сознание.

"Многие люди пользуются дешевыми или некачественными зарядными устройствами, но даже новые и оригинальные зарядки могут вызвать пожар", - говорит Дэвид.

Наиболее опасной частью является кабель зарядного устройства, а не аккумулятор телефона.

"Если у вас есть возможность, заряжайте телефон, когда вы рядом и не спите - с точки зрения пожарной безопасности это гораздо безопаснее", - отмечает пожарный.

Пользователи TikTok также поделились своим опытом:

"Это действительно полезная информация. Зарядное устройство телефона моей дочери загорелось ночью, к счастью, был громкий взрыв, который ее разбудил."

"Теперь я всегда выключаю зарядку, даже если батарея заряжена только на 50%. Однажды ночью я услышал странный звук, потянулся за телефоном, и увидел, что зарядное устройство дымит и искрится, а провод почернел. Это был для меня тревожный сигнал."

"О боже, у меня в комнате заряжаются три телефона! Я не разрешаю внуку брать телефон перед сном, потому что он играет на нем."

"Я никогда не заряжаю телефон ночью - всегда делаю это перед сном. Так же я не выхожу из дома, оставляя что-либо на зарядке или включенную сушильную машину."

Также ранее объяснялось, почему нельзя оставлять зарядку в розетке.

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