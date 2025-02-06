Почему нельзя заряжать телефон ночью: пожарный предостерег из-за опасности

О чем речь:
- Телефон на зарядке может стать причиной пожара
- Эксперты объяснили, когда телефон можно заряжать
Задумывались ли вы об опасности зарядки телефона ночью, пока вы спите? Главред со ссылкой на Ехргеѕѕ.co.uk предупреждает: этот привычный ритуал может стать фатальным.
Дэвид, представитель пожарно-спасательной службы Кента, обратился к пользователям TikTok с предупреждением: заряжать телефон стоит только тогда, когда вы не спите и находитесь рядом.
"Во время сна вы не чувствуете запаха дыма. Поэтому, если что-то загорится, огонь вас не разбудит", - объясняет он.
По словам эксперта, хватит всего трех вдохов дыма, чтобы человек потерял сознание.
"Многие люди пользуются дешевыми или некачественными зарядными устройствами, но даже новые и оригинальные зарядки могут вызвать пожар", - говорит Дэвид.
Наиболее опасной частью является кабель зарядного устройства, а не аккумулятор телефона.
"Если у вас есть возможность, заряжайте телефон, когда вы рядом и не спите - с точки зрения пожарной безопасности это гораздо безопаснее", - отмечает пожарный.
Пользователи TikTok также поделились своим опытом:
- "Это действительно полезная информация. Зарядное устройство телефона моей дочери загорелось ночью, к счастью, был громкий взрыв, который ее разбудил."
- "Теперь я всегда выключаю зарядку, даже если батарея заряжена только на 50%. Однажды ночью я услышал странный звук, потянулся за телефоном, и увидел, что зарядное устройство дымит и искрится, а провод почернел. Это был для меня тревожный сигнал."
- "О боже, у меня в комнате заряжаются три телефона! Я не разрешаю внуку брать телефон перед сном, потому что он играет на нем."
- "Я никогда не заряжаю телефон ночью - всегда делаю это перед сном. Так же я не выхожу из дома, оставляя что-либо на зарядке или включенную сушильную машину."
Также ранее объяснялось, почему нельзя оставлять зарядку в розетке.
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