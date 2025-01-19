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Сломается не только смартфон: как нельзя заряжать телефон в машине

Сергей Кущ
19 января 2025, 15:49
248
Очень важно знать, как безопасно заряжать телефон в машине.
Как безопасно заряжать телефон в машине
Как безопасно заряжать телефон в машине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как правильно заряжать телефон в машине
  • Какую зарядку нужно приобрести

Зарядка телефона в машине - обыденный процесс для каждого водителя, но важно знать некоторые правила, чтобы он прошел без сюрпризов.

Многие автовладельцы считают, что достаточно просто подключить телефон к кабелю, но специалисты предупреждают: неправильная зарядка в автомобиле может повредить устройство, пишет Главред.

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Как безопасно заряжать телефон в машине?

Чтобы этого не произошло, важно использовать адаптер с многоуровневой защитой от перегрева и короткого замыкания. Такой подход предотвратит повреждение как самого зарядного устройства, так и прикуривателя.

Кроме того, при выборе кабеля следует обратить внимание на его выходную мощность.

Эксперты ti.ua рекомендуют использовать кабели с параметрами не менее 2А или 2,4А. Кабели с мощностью 1А обеспечивают слишком медленную зарядку, особенно если одновременно работают программы, такие как навигатор. Для повышения надежности также советуют отдавать предпочтение витым кабелям.

Почему нельзя заряжать телефон в машине?

Специалисты подчеркивают, что не следует злоупотреблять зарядкой смартфона в автомобиле, если в этом нет крайней необходимости. Частая зарядка в таких условиях ускоряет износ батареи и уменьшает ее способность удерживать заряд в течение длительного времени.

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