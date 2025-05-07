Можно ли свистеть дома: священник расставил все точки над "і"

Вы узнаете:
- Почему свист - это плохо
- Можно ли насвистывать в доме
Многие слышали от своих бабушек или дедушек, что в доме свистеть категорически запрещено. Наши предки верили, что свист может разгневать домового или же хозяева будут иметь финансовые трудности. Наверняка все помнят то выражение: "Не свисти, потому что денег не будет". Главред решил разобраться, действительно ли свист может принести много бед и что по этому поводу думает священник.
Издавна свист ассоциировался с ветром, а ветер - это стихия, которая может наделать беды, считали наши бабушки.
Кроме того, раньше люди верили, что через свист общается разная нечисть. Поэтому если часто насвистывать в доме, то вокруг семьи будут собираться всевозможные проблемы.
Однако самым популярным мнением, почему не стоит свистеть в доме, является то, что так можно избавиться от денег. Раньше считали, что к хозяевам прилетает ветер, который забирает все хорошее с собой.
В то же время священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, что свист никак не повлияет на ваше финансовое положение. А различные народные приметы, которые связаны со свистом в доме - выдумки и суеверия.
Он подчеркивает, если человек не ходит на работу и не имеет источника дохода, то очевидно, что денег не будет. Поэтому свист здесь ни при чем.
При этом священник Филюк добавляет, что в доме, из соображений этикета, свистеть все же неуместно.
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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