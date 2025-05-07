Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли свистеть дома: священник расставил все точки над "і"

Марина Фурман
7 мая 2025, 13:59
313
Многие еще с детства знают, что свистеть дома нельзя, ведь из-за этого, мол, "не будет" денег.
Филюк, свист
Что будет, если свистеть в доме / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему свист - это плохо
  • Можно ли насвистывать в доме

Многие слышали от своих бабушек или дедушек, что в доме свистеть категорически запрещено. Наши предки верили, что свист может разгневать домового или же хозяева будут иметь финансовые трудности. Наверняка все помнят то выражение: "Не свисти, потому что денег не будет". Главред решил разобраться, действительно ли свист может принести много бед и что по этому поводу думает священник.

Издавна свист ассоциировался с ветром, а ветер - это стихия, которая может наделать беды, считали наши бабушки.

видео дня

Кроме того, раньше люди верили, что через свист общается разная нечисть. Поэтому если часто насвистывать в доме, то вокруг семьи будут собираться всевозможные проблемы.

Однако самым популярным мнением, почему не стоит свистеть в доме, является то, что так можно избавиться от денег. Раньше считали, что к хозяевам прилетает ветер, который забирает все хорошее с собой.

В то же время священник Православной церкви Украины Алексей Филюк ответил, что свист никак не повлияет на ваше финансовое положение. А различные народные приметы, которые связаны со свистом в доме - выдумки и суеверия.

Он подчеркивает, если человек не ходит на работу и не имеет источника дохода, то очевидно, что денег не будет. Поэтому свист здесь ни при чем.

При этом священник Филюк добавляет, что в доме, из соображений этикета, свистеть все же неуместно.

Читайте также:

Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы интересные новости Алексей Филюк
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидаты

Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидаты

14:11Мир
Ударит ли Россия "Орешником" по Киеву

Ударит ли Россия "Орешником" по Киеву

13:25Мнения
"Угрожают вундервафлей": Ермак ответил на истерику РФ после атаки дронов

"Угрожают вундервафлей": Ермак ответил на истерику РФ после атаки дронов

13:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Загадка для самых умных: найдите змею среди арбузов за 7 секунд

Загадка для самых умных: найдите змею среди арбузов за 7 секунд

Гороскоп на завтра 8 мая: Тельцам - внезапный прилив денег, Козерогам - сюрприз

Гороскоп на завтра 8 мая: Тельцам - внезапный прилив денег, Козерогам - сюрприз

Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

Последние новости

14:35

Где спрятана женщина: лишь единицы ее заметят за 7 секунд

14:34

Неголосование Порошенко за соглашение о недрах - попытка разрушить отношения с США - Олещук

14:32

40 миллиардов в тени: ветеран заявил о масштабных потерях бюджета на топливе, табаке и алкоголе

14:30

Тарас Цымбалюк показал "секретную" сестру-красотку

14:21

Как остановить прорастание картофеля: эксперт раскрыли секрет долгого хранения

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
14:11

Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидатыВидео

13:59

Можно ли свистеть дома: священник расставил все точки над "і"

13:47

Враг усиливает боевую часть Шахедов: в ГСЧС рассказали, как уберечь свою жизньФото

13:44

В РФ начался картофельный кризис: цены выросли в 4 раза, а продукт стал роскошью

Реклама
13:25

Ударит ли Россия "Орешником" по Киевумнение

13:23

Наталья Могилевская стала блондинкой и покорила своим видом - детали

13:18

Отставка Кадырова: ISW сказали, почему такое решение представляет угрозу Путину

13:11

"Угрожают вундервафлей": Ермак ответил на истерику РФ после атаки дронов

13:03

В Еврокомиссии хотят ускорить процесс вступления Украины в ЕС - детали

12:55

"У меня есть запрет": Падалко призналась, на что ее трое детей наложили вето

12:44

Ищут водолазы: у российской певицы-путинистки пропал муж

12:36

Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

12:18

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

12:15

Путин выбрал новую цель для штурма: в Times узнали, какая область под угрозой

12:03

В дом украинской певицы и участницы Евровидения попали дроны РФ

Реклама
11:50

РФ перебрасывает большое войско: аналитик предупредил об опасном маневре врага

11:47

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

11:29

Байден резко раскритиковал подход Трампа к РФ и завершению войны: что он сказал

11:20

"1-2 дрона долетят – трибуны опустеют": прогноз удара по параду Путина на 9 мая

11:12

Перемирия может не быть: Путин хочет найти цели в Киеве для удара "Орешником" - СМИ

11:07

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

11:04

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотниковВидео

10:59

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

10:38

Взорвали мост и перерезали трассу: ISW рассказали об успехах ВСУ на Курщине

10:32

БпЛА ударили по аэродромам базирования истребителей и ядерных ракетоносцев РФ

10:26

РФ ударила ракетами и дронами по Украине, есть погибшие - ЗеленскийФото

10:25

Живой подарок маме: почему комнатные цветы — самый теплый знак внимания на День матери новости компании

10:18

Атака Индии на Пакистан: что стало причиной конфликта и как отреагировал мир

10:14

Максима Галкина заподозрили в увеличении губ - как он сейчас выглядит

09:50

Форсирование реки Днепр: известно, возможен ли прорыв РФ в ближайшее время

09:37

3 знака зодиака, которые должны уделять приоритетное внимание здоровью в мае

09:24

Удар РФ по Киеву: в квартире вместе с сыном погибла спасавшая животных волонтер

09:10

Подопечная Потапа перебралась в РФ и расхвалила оккупантов на росТВ - детали

08:38

Производят Грады, Ураганы и Смерчи: дроны атаковали важные предприятия ВПК в РФ

08:16

У Трампа раскрыли план заморозки войны и разведения войск в Украине

Реклама
08:10

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:05

Санкции Грэма: как Трамп загоняет Россию в тупикмнение

08:00

"Чей Крым": Кристина Орбакайте поддержала Аллу Пугачеву и заговорила о войне

07:52

Дроны атаковали РФ: под удар попали важные военные заводы и аэродром в ПодмосковьеВидео

07:10

Загадка, которая заинтересует всех: где 3 различия между собаками в машине

06:48

В Киеве прогремели взрывы: вспыхнули пожары, есть жертвы и пострадавшиеФото

06:10

Как российские оккупанты хвастаются новыми поставками оружия из Иранамнение

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с пирогом за 27 секунд

05:30

Почему неправильно говорить "випити горнятко кави": какой ошибки надо избегатьВидео

05:07

Как правильно мыть клубнику: простой и эффективный способ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять