Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Нужно ли освящать автомобиль: ответ священника

Мария Николишин
3 мая 2025, 03:30
3
Среди многих водителей существует традиция освящать новый автомобиль.
Нужно ли освящать автомобиль: ответ священника
Нужно ли освящать авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Обязательно ли освящать новый автомобиль
  • Что об этом говорит священник

Часто в автомобилях можно увидеть много иконок, талисманов или других атрибутов на "удачу". Также многие водители считают, что освящение транспортного средства - обязательная процедура.

Главред решил разобраться, нужно ли освящать транспортное средство.

видео дня

Почему говорят, что нужно освящать автомобиль

В Украине распространена практика покупки подержанных автомобилей. Поэтому биоэнергетики советуют перед покупкой как можно больше узнать о владельце авто. Считается, что жизненные неудачи и проблемы, которые преследовали предыдущего водителя, могут передаться следующему. Если же такой возможности нет, или автомобиль очень понравился, тогда его энергетику советуют "очистить" с помощью освящения.

Что следует учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Что думает священник об освящении автомобилей и мотоциклов

Священник Юлиан Тимчук говорит, что ездить на транспортном средстве можно и без освящения, но есть требник, в котором есть "молитва на освящение транспорта".

"Мы хотим благословения в своей жизни. Покупаем ли мы какую-то вещь, не было бы молитвы на освящение, если не было бы нужно. Поэтому сначала освящаем, а потом с Богом в благословенную дорогу", - подчеркнул он.

Как подготовить авто к освящению

Обязательным условием является то, что автомобиль должен быть чистым, поэтому перед освящением его нужно тщательно вымыть.

Также перед освящением в транспортном средстве не стоит курить, ссориться и ругаться, а всей семье перед обрядом советуют посетить церковную службу.

Священник сказал, нужно ли освящать мотоцикл - видео:

Читайте также:

Кто такой Юлиан Тимчук?

Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто священник автомобили
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на Харьков

Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на Харьков

00:38Украина
"Не спрячутся": Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы "Мотор Сичи"

"Не спрячутся": Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы "Мотор Сичи"

22:49Украина
Взрывы раздаются один за другим: Харьков под массированным ударом Шахедов

Взрывы раздаются один за другим: Харьков под массированным ударом Шахедов

21:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Ударят грозовые дожди и заморозки -5: синоптик назвал дату серьезного ухудшения погоды

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

Три области накроют заморозки: синоптик предупредила об опасной погоде

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

США изменили позицию по мирным переговорам: что известно

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Тиграм - сплетни, Кроликам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 3 мая: Тиграм - сплетни, Кроликам - стресс

Лишь 2% проходят тест на IQ: найдите фальшивую принцессу за 6 секунд

Лишь 2% проходят тест на IQ: найдите фальшивую принцессу за 6 секунд

Последние новости

03:30

Нужно ли освящать автомобиль: ответ священника

02:30

РФ может захватить сразу несколько стран НАТО: кто находится в зоне риска

01:45

Санкции против России на горизонте: почему Кремль должен волноваться

00:56

310 миллионов на защиту неба: США одобрили продажу Украине оборудования для F-16

00:38

Почти полсотни пострадавших, разбитые дома и машины: последствия атаки на ХарьковФотоВидео

Трамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 днейТрамп будет искать пути давления на Россию: Клочок - о планах США после 100 дней
02 мая, пятница
23:58

Вашингтон намекает: Трамп может не появиться на саммите НАТО

23:01

Впервые заговорила о войне: Орбакайте определилась с позицией

23:00

Даниэль Дюбуа пообещал победу над Усиком: что он готовит для чемпиона

22:49

"Не спрячутся": Зеленский отреагировал на задержание сына экс-главы "Мотор Сичи"

Реклама
22:02

Москва заявила о беспокойстве: как ресурсная сделка пугает российскую элиту

21:50

Взрывы раздаются один за другим: Харьков под массированным ударом ШахедовВидео

21:38

Какие земли в РФ контролируют ВСУ: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

21:21

Украина создает собственную баллистику: Зеленский раскрыл подробности о новом оружии

21:10

Украинцам за рубежом может "прилететь" штраф от ТЦК: кого и за что наказываютВидео

21:05

Пятерняшки из Одессы: куда делись и как выглядят детки

21:04

"Я считаю это чудом": Стерненко лично рассказал о своем состоянии и деталях покушенияФотоВидео

20:51

Львовянин, который изменил ход истории: как ученый боролся со смертельной болезнью

20:39

Археологи обнаружили древний камень, который всех удивил: в чем причинаВидео

20:06

По Кристине Орбакайте готовят новый сокрушительный удар - что случилось

20:02

Прогноз курса доллара: банкир сказал, ждать ли "взлета" в обменниках

Реклама
19:53

Почему люди кладут лед в воду во время приготовления картофеля: ответ удивит

19:40

Соглашение о недрах с США "пожизненное": нардеп раскрыл неожиданные детали

19:39

Первые деньги от G7 уже в пути: Кабмин утвердил финансовое соглашение с Японией

19:30

Украину накрывает мощный шторм: синоптики предупреждают о серьезной опасности

19:10

Почему Трамп прогнал Волтцамнение

18:49

Почему собаки наклоняют голову, когда с ними разговаривают: неожиданный ответВидео

18:47

Соглашение об ископаемых: СМИ узнали, что будет реализовано первым

18:37

В Украине "обвалились" цены на помидоры: сколько стоит популярный овощ

18:28

Урожай будет большим и вкусным: чем нужно полить огурцыВидео

18:28

Евро и доллар сильно подскочили: каким будет курс валют на понедельник, 5 мая

18:22

"Закопала еще больше": Санина громко оскандалилась заявление о муже

18:01

Домашние дела, которые нельзя делать 3 мая: строгие приметы и запреты

17:59

Угроза серьезная: эксперт оценил вероятность наращивания сил РФ в Беларуси

17:48

Дворец опубликовал красивое фото взрослой принцессы Шарлотты

17:45

Путину "закрутят гайки": в СМИ раскрыли новые жесткие рычаги давления США на РФ

17:38

Команда Трампа подготовила планы принуждения РФ к миру - Bloomberg

17:30

В соглашении с США говорится о вступлении Украины в ЕС: есть ли угроза членству

17:27

Цены на сливочное масло взлетели до максимума: причина резкого подорожания

17:18

Чем можно убрать мазут с рук: хитрый лайфхак решит проблемуВидео

16:54

ЕС конфискует миллиарды активов РФ для компенсации западным инвесторам – СМИ

Реклама
16:52

Цены "кусаются": по сколько в Украине начали продавать популярную ягоду

16:35

Крымскому мосту осталось недолго: Свитан рассказал, на что решились ВСУ

16:27

"Светит" большой штраф: в какой обуви не стоит садиться за руль автомобиля

16:27

Жир на кухне мигом растворится с помощью одного простого средства

16:25

Потребители платят больше: названы увеличивающие чек за электроэнергию устройства

16:10

Дочь Билла Гейтса случайно выдала его медицинский диагноз

15:46

Враг получил задание заблокировать важный украинский плацдарм - Селезнев

15:45

Урожай будет уже летом: какие быстрорастущие фрукты можно посадить в мае

15:39

Крысы и мыши разбегутся и исчезнут навсегда, если оставить для них один продукт

15:38

"Он говорит об этом прямо": эксперт сказал, как Трамп использует Украину против РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять