Нужно ли освящать автомобиль: ответ священника

Среди многих водителей существует традиция освящать новый автомобиль.

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Нужно ли освящать авто / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Обязательно ли освящать новый автомобиль

Что об этом говорит священник

Часто в автомобилях можно увидеть много иконок, талисманов или других атрибутов на "удачу". Также многие водители считают, что освящение транспортного средства - обязательная процедура.

Главред решил разобраться, нужно ли освящать транспортное средство.

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Почему говорят, что нужно освящать автомобиль

В Украине распространена практика покупки подержанных автомобилей. Поэтому биоэнергетики советуют перед покупкой как можно больше узнать о владельце авто. Считается, что жизненные неудачи и проблемы, которые преследовали предыдущего водителя, могут передаться следующему. Если же такой возможности нет, или автомобиль очень понравился, тогда его энергетику советуют "очистить" с помощью освящения.

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Что думает священник об освящении автомобилей и мотоциклов

Священник Юлиан Тимчук говорит, что ездить на транспортном средстве можно и без освящения, но есть требник, в котором есть "молитва на освящение транспорта".

"Мы хотим благословения в своей жизни. Покупаем ли мы какую-то вещь, не было бы молитвы на освящение, если не было бы нужно. Поэтому сначала освящаем, а потом с Богом в благословенную дорогу", - подчеркнул он.

Как подготовить авто к освящению

Обязательным условием является то, что автомобиль должен быть чистым, поэтому перед освящением его нужно тщательно вымыть.

Также перед освящением в транспортном средстве не стоит курить, ссориться и ругаться, а всей семье перед обрядом советуют посетить церковную службу.

Священник сказал, нужно ли освящать мотоцикл - видео:

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Кто такой Юлиан Тимчук? Юлиан Тимчук - священник небольшого прихода в горном селе Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в ТikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитву с людьми онлайн.

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