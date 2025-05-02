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Сколько времени надо здороваться "Христос Воскрес": священник назвал точный срок

Алёна Воронина
2 мая 2025, 14:54
392
Священник сказал, сколько дней после Воскресения Христова нужно здороваться именно таким образом.
Пасха, люди, священник Алексей Филюк
Сколько времени надо здороваться "Христос Воскрес"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин с видео

Вы узнаете:

  • Сколько времени надо здороваться "Христос Воскрес"
  • После какого праздника христиане могут прекратить использовать именно такое приветствие

После праздника Воскресения Христова, который в 2025 году приходился на 20 апреля, христиане какое-то время здороваются друг с другом, используя фразу "Христос Воскрес". Такое приветствие после Пасхи употребляется как в церкви, так и в быту.

Но нередко может возникать вопрос, сколько именно времени нужно использовать такое приветствие. Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Он объяснил, после какого праздника христиане могут прекратить использовать именно такое приветствие.

"Согласно церковной традиции, мы так здороваемся до Вознесения Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа. То есть 40 дней до праздника Вознесения", - пояснил священник.

В то же время он рассказал, что на Афоне так здороваются круглый год.

"Там нет приветствия "Слава Иисусу Христу", или приветствия "Христос Родился, Крестился". Там есть "Христос Воскрес". И целый год пользуются монахи на Афоне таким приветствием - Христос Воскрес. Так же и в нашей традиции - мы 40 дней здороваемся друг с другом "Христос Воскрес" и в церкви, и даже в быту. Это нормально для христиан", - отметил отец Алексей Филюк.

Смотрите видео о том, сколько времени надо здороваться "Христос Воскрес":

Ранее отец Алексей Филюк объяснил, можно ли на кладбище сажать цветы из домашнего цветника. Священник сказал, действительно ли запрещено сажать на могилах цветы, которые раньше росли в цветнике возле дома.

Также ранее священник дал ответ, можно ли с некрещеным ребенком гулять на людях. Существует примета, согласно которой нельзя выходить на люди с некрещеным ребенком, "чтобы его не сглазили". Священник сказал, правда ли это.

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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