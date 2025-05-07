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Можно ли заезжать на кладбище на автомобиле: ответ священника

Мария Николишин
7 мая 2025, 04:30
116
Многие считают, что передвигаться по кладбищу можно только пешком.
Можно ли заезжать на кладбище на автомобиле: ответ священника
Можно ли заезжать на кладбище на авто / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Можно ли передвигаться по территории кладбища на авто
  • Что говорит священник об суеверии

Посещение кладбища - это важный ритуал для почтения памяти умерших. Однако, относительно поведения в этом месте существуют некоторые суеверия.

Главред решил разобраться, можно ли перемещаться по кладбищу на автомобиле.

видео дня

Почему говорят, что автомобилем нельзя заезжать на кладбище

Среди людей существует поверье, что передвигаться по территории кладбища нужно только пешком. Это объясняется тем, что необходимо проявлять уважение к усопшим и ни в коем случае не заезжать на кладбище на машине, велосипеде, самокате, роликах и других средствах передвижения. Исключение составляют люди в инвалидных креслах.

Что следует учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Что об этом думает священник

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк говорит, что заезжать на кладбище на автомобиле можно, а запреты - это выдумки людей.

"Конечно, что можно. Это все предрассудки, человеческие выдумки. Это все можно и нужно. Нельзя ближнего обижать, нельзя делать убытки. Можно заезжать (автомобилем на кладбище, - ред.) и надо", - подчеркнул он.

Священник сказал, можно ли заезжать на кладбище автомобилем - видео:

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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