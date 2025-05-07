Можно ли заезжать на кладбище на автомобиле: ответ священника

Многие считают, что передвигаться по кладбищу можно только пешком.

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Можно ли заезжать на кладбище на авто / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

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Можно ли передвигаться по территории кладбища на авто

Что говорит священник об суеверии

Посещение кладбища - это важный ритуал для почтения памяти умерших. Однако, относительно поведения в этом месте существуют некоторые суеверия.

Главред решил разобраться, можно ли перемещаться по кладбищу на автомобиле.

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Почему говорят, что автомобилем нельзя заезжать на кладбище

Среди людей существует поверье, что передвигаться по территории кладбища нужно только пешком. Это объясняется тем, что необходимо проявлять уважение к усопшим и ни в коем случае не заезжать на кладбище на машине, велосипеде, самокате, роликах и других средствах передвижения. Исключение составляют люди в инвалидных креслах.

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Что об этом думает священник

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк говорит, что заезжать на кладбище на автомобиле можно, а запреты - это выдумки людей.

"Конечно, что можно. Это все предрассудки, человеческие выдумки. Это все можно и нужно. Нельзя ближнего обижать, нельзя делать убытки. Можно заезжать (автомобилем на кладбище, - ред.) и надо", - подчеркнул он.

Священник сказал, можно ли заезжать на кладбище автомобилем - видео:

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Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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