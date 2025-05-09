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Можно ли ребенку праздновать 9 лет - ответ священника

Мария Николишин
9 мая 2025, 13:42
39
Существуют поверья, что некоторые дни рождения праздновать не стоит.
Можно ли ребенку праздновать 9 лет - ответ священника
Можно ли праздновать 9 лет / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему говорят, что праздновать 9 лет не стоит
  • Что об этом думает священник

День рождения - это праздник, который, пожалуй, обожает каждый человек, а особенно дети. Он ассоциируется с радостью, счастьем, подарками и сюрпризами. Однако, существует мнение, что некоторые даты лучше не праздновать.

Главред решил разобраться, действительно ли нельзя праздновать 9 лет.

видео дня

Почему нельзя праздновать 9 лет

Обычно, этот возраст связывают с традицией устраивать поминки на девятый день после смерти человека. Считается, что на девятый день душа умершего все еще находится на земле. В такой день люди собираются, чтобы отдать дань уважения к усопшему, молятся за него. Поэтому часто можно услышать, что праздновать 9 лет с размахом не стоит, ведь это ни к чему хорошему не приведет.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Что говорит священник о праздновании 9 лет

Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк говорит, что праздновать 9 лет можно и нужно.

"Каждый день, который Бог дал человеку - это праздник, который называется жизнь. Что 9 дней имеет к 9 годам? Это какие-то выдумки. Празднуйте 9 лет, потому что никто не знает, что будет завтра. Не верьте в суеверия", - подчеркнул он.

Священник ответил, можно ли праздновать 9 лет - видео:

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Кто такой Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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