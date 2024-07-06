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Бои за Часов Яр: неожиданный прогноз после отхода ВСУ

Алексей Тесля
6 июля 2024, 03:40
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Канал Северский Донец – Донбасс является естественной преградой, говорит Роман Свитан.
Бои за Часов Яр: неожиданный прогноз после отхода ВСУ
/ Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

Ситуацию вокруг обороны украинскими защитниками города Часов Яр Донецкой области прокомментировал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, украинские защитники отошли из микрорайона "Канал", заняв более выгодные позиции. Такое решение было оптимальным вариантом.

Эксперт пояснил, что украинские защитники удерживали данный рубеж, пока россияне не срыли его КАБами.

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При этом он отметил, что канал Северский Донец – Донбасс является естественной преградой. Несмотря на то, что сейчас в нем воды нет, но он представляет собой серьезный противотанковый ров и является очень хорошим укрепрайоном.

Военный аналитик говорит, что ВСУ удерживали восточный край этого канала и одноименного жилого массива, пока россияне не срыли его КАБами, однако потом отошли на западный берег канала.

"То есть правильный, действенный ход", – подчеркнул Свитан.

Он добавил, что в дальнейшем украинские силы будут удерживать противника вдоль самого канала. С помощью артиллерии — это можно делать долго.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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Ранее в ВСУ назвали новую цель РФ после Часового Яра. Российские оккупанты захватить микрорайон "Новый" в городе Часов Яр Донецкой области, при этом они буквально стерли его с лица земли.

Напомним, ранее подполковник рассказал о новой тактике россиян на востоке. Оккупанты проводят механизированные штурмы, а также атаки небольшими группами.

Как сообщалось ранее, РФ наступает на пяти направлениях возле Часового Яра. В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении сейчас продолжаются десятки боестолкновений.

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Часов Яр война на Донбассе война России и Украины
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