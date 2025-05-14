Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Евровидение-2025 второй полуфинал: список и порядок участников, прогноз, детали

Анна Подгорная
14 мая 2025, 20:49
209
Главред собрал необходимые подробности о втором полуфинале Евровидения.
Евровидение-2025
Евровидение-2025 - где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Читайте больше:

  • Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2025
  • Кто и в каком порядке выступит во втором полуфинале Евровидения
  • Кто по версии букмекеров пройдет в финал конкурса

Первый полуфинал Евровидения-2025 позади - на нем были выбраны 10 стран-участниц, которые пройдут в гранд-финал, а еврофаны впервые увидели полностью номера своих фаворитов. Уже завтра, 15 мая, в Базеле состоится следующий этап конкурса - второй полуфинал Евровидения-2025.

В нем примут участие 16 стран-конкурсантов и три страны из Большой пятерки. Вести второй полуфинал будут телеведущая и стендап-комик Хейзел Бруггер и певица Сандра Штудер, которая представляла Швейцарию на Евровидении в 1991 году.

видео дня

Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2025

15 мая в 22:00 по киевскому времени начнется трансляция второй части конкурса. Смотреть выступления в режиме реального времени можно на:

Второй полуфинал Евровидения-2025 - кто будет выступать и в каком порядке

16 конкурсантов выйдут на сцену Евровидения с целью заполучить одно из 10 мест в гранд-финале. Выступать артисты будут в следующем порядке (по странам):

  1. Австралия - Go-Jo - "Milkshake Man"
  2. Черногория - Nina Žižić - "Dobrodošli"
  3. Ирландия - Emmy - "Laika Party"
  4. Латвия - Tautumeitas - "Bur man laimi"
  5. Армения - Parg - "Survivor"
  6. Австрия - JJ - "Wasted Love"
  7. Греция - Klavdia - "Asteromáta"
  8. Литва - Katarsis - "Tavo Akys"
  9. Мальта - Miriana Conte - "Serving"
  10. Грузия - Mariam Shengelia - "Freedom"
  11. Дания - Sissal - "Hallucination"
  12. Чехия - ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"
  13. Люксембург - Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son"
  14. Израиль - Yuval Raphael - "New Day Will Rise"
  15. Сербия - Princ - "Mila"
  16. Финляндия - Erika Vikman - "Ich komme".

Также вне конкурсной программы свои номера впервые представят артисты из:

  • Великобритании - Remember Monday - "What the Hell Just Happened?"
  • Франции - Louane - "maman"
  • Германии - Abor & Tynna – "Baller".

Они зачисляются в гранд-финал автоматически на правах конкурсантов из стран Большой пятерки.

Второй полуфинал Евровидения-2025
Второй полуфинал Евровидения-2025 / instagram.com/eurovision

Евровидение-2025 второй полуфинал - прогноз букмекеров

В преддверии второго полуфинала букмекеры составляют прогнозы - кто из 16 участников окажется в десятке счастливчиков, и сможет снова выйти на сцену уже 17 мая в гранд-финале.

Так, в рейтинге потенциальных финалистов оказались: Израиль, Австрия, Финляндия, Мальта, Австралия, Литва, Чехия, Греция, Люксембург и Ирландия.

Евровидение-2025 второй полуфинал - кто выйдет в финал
Евровидение-2025 второй полуфинал - кто выйдет в финал / eurovisionworld.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

Читайте также:

Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса Евровидение-2025
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трибунал Путина и обещание Трампа для Украины: главные новости Украины (дайджест)

Трибунал Путина и обещание Трампа для Украины: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
"Эта неделя может изменить многое": Зеленский рассказал о формате переговоров

"Эта неделя может изменить многое": Зеленский рассказал о формате переговоров

21:45Политика
В ближайшие две недели для Украины открывается окно возможностей - Рютте

В ближайшие две недели для Украины открывается окно возможностей - Рютте

21:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - море счастья, Рыбам - неожиданный визит

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - море счастья, Рыбам - неожиданный визит

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит

"Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка

"Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка

Популярный в Украине продукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Популярный в Украине продукт может исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Последние новости

22:00

Трибунал Путина и обещание Трампа для Украины: главные новости Украины (дайджест)

21:51

Оплатил похороны: в семье у молчуна Реввы случилась трагедия

21:45

"Эта неделя может изменить многое": Зеленский рассказал о формате переговоров

21:41

Откуда взялись украинцы: что говорит история

21:35

В ближайшие две недели для Украины открывается окно возможностей - Рютте

Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"
21:29

Историк призвал поднимать гривны на улице: в чем причина

21:28

В переговорах с РФ может появиться новый посредник - ЗеленскийВидео

21:27

"Путин послал Трампа": реальное перемирие возможно только при двух вариантах

21:13

Предательница Тодоренко засветила выпирающий живот

Реклама
21:12

Более 100 боев в сутки: Зеленский рассказал, что на самом деле происходит на фронтеВидео

20:56

Почему нужно осторожно относиться к деньгам 15 мая: какой праздник и день ангела

20:49

Евровидение-2025 второй полуфинал: список и порядок участников, прогноз, детали

20:16

С добавлением секретного продукта: рецепт идеального теста для пиццы за 15 минут

20:05

Почему именно Киев стал столицей Украины: объяснение известного историка

19:56

Говядина и свинина стремительно дорожают: сколько сейчас стоит килограмм

19:49

На Украину обрушится жесткий шторм: страну накроют ливни и снег

19:29

"Встреча с Путиным должна закончиться политической победой": детали от Зеленского

18:55

Что нельзя делать женщинам 15 мая: строгие приметы и запреты

18:51

Будут ли восстанавливать уничтоженные РФ города Украины - назван неожиданный нюансВидео

18:51

Уиткофф и Рубио не прилетят в Стамбул 15 мая - что известно

Реклама
18:48

Отодрала руку: путинистка Бабкина получила серьезную травму

18:33

Иванна Онуфрийчук рассказала, в каких традициях воспитывает сына от казахского миллионера

18:31

Сколько языков знал Иван Франко: цифры удивят многих

18:19

На Донетчине расширили зону обязательной эвакуации: список населенных пунктов

18:15

Стоимость яиц в Украине может резко измениться: перевалит ли цена за 100 гривенВидео

17:57

Мухи и насекомые исчезнут из дома - бабушкин метод, что действительно работаетВидео

17:34

Путин в очередной раз послал Трампа: Огрызко – о том, нанесет ли Запад смертельный удар по России

17:32

"Дам больше, чем представляете": Трамп неожиданно дал Украине большое обещание

17:30

Международный аудит обнаружил в НАБУ раздутые штаты и провалы расследований в сфере обороны, – эксперт

17:22

"Магические" правила: священник ответил, можно ли делать фото на кладбище

17:18

"Измены и ад": жена раненого Розового подала на развод

17:17

Спецтрибуналу дали "зеленый свет": Совет Европы готовит "судный день" для Путина

17:03

Трамп анонсировал "хорошие новости" для Украины - о чем идет речь

16:45

Цены полетели вверх: насколько в Украине подорожали сигареты и алкоголь

16:38

Вредит не только легким: исследователи обнаружили новую жертву табачного дыма

16:36

Зачем хозяйки моют клубнику уксусом: секретный прием

16:36

Есть погибшие и раненые: первые кадры с места удара баллистики в СумахФото

16:34

Цекало вернулся в Россию, где публично воспитывал свою тощую женуВидео

16:32

"Есть два формата": названы реальные сценарии переговоров в Стамбуле и роль США

16:05

Впервые с 2022 года: Россия "просочилась" на Евровидение

Реклама
16:00

Цены на уровне 2022 года: известно, когда изменится стоимость топлива в УкраинеВидео

15:40

3 знака зодиака, которые начнут новую главу в жизни в мае

15:20

В Украине вырастет средняя зарплата: экономист указал на важный нюанс

15:11

Что будет, если одновременно нажать педали газа и тормоза: водители удивятся

15:00

Размещение польских войск в Украине: Сикорский резко ответил на заявление из США

14:59

"Не знаю, будет ли он": Трамп готов "найти окошко" для встречи с Путиным

14:25

Более 250 гривен за килограмм: в Украине резко подорожала популярная ягода

14:08

Назван самый опасный день мая: все перевернется с ног на головуВидео

14:05

Муравьи забудут дорогу к вашему дому: найдены бесплатные средства

14:02

Цены на аренду квартир резко "подскочили": в каких областях дороже всего

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять