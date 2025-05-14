Евровидение-2025 второй полуфинал: список и порядок участников, прогноз, детали

Главред собрал необходимые подробности о втором полуфинале Евровидения.

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Евровидение-2025 - где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2025

Кто и в каком порядке выступит во втором полуфинале Евровидения

Кто по версии букмекеров пройдет в финал конкурса

Первый полуфинал Евровидения-2025 позади - на нем были выбраны 10 стран-участниц, которые пройдут в гранд-финал, а еврофаны впервые увидели полностью номера своих фаворитов. Уже завтра, 15 мая, в Базеле состоится следующий этап конкурса - второй полуфинал Евровидения-2025.

В нем примут участие 16 стран-конкурсантов и три страны из Большой пятерки. Вести второй полуфинал будут телеведущая и стендап-комик Хейзел Бруггер и певица Сандра Штудер, которая представляла Швейцарию на Евровидении в 1991 году.

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Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2025

15 мая в 22:00 по киевскому времени начнется трансляция второй части конкурса. Смотреть выступления в режиме реального времени можно на:

Второй полуфинал Евровидения-2025 - кто будет выступать и в каком порядке

16 конкурсантов выйдут на сцену Евровидения с целью заполучить одно из 10 мест в гранд-финале. Выступать артисты будут в следующем порядке (по странам):

Австралия - Go-Jo - "Milkshake Man" Черногория - Nina Žižić - "Dobrodošli" Ирландия - Emmy - "Laika Party" Латвия - Tautumeitas - "Bur man laimi" Армения - Parg - "Survivor" Австрия - JJ - "Wasted Love" Греция - Klavdia - "Asteromáta" Литва - Katarsis - "Tavo Akys" Мальта - Miriana Conte - "Serving" Грузия - Mariam Shengelia - "Freedom" Дания - Sissal - "Hallucination" Чехия - ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye" Люксембург - Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son" Израиль - Yuval Raphael - "New Day Will Rise" Сербия - Princ - "Mila" Финляндия - Erika Vikman - "Ich komme".

Также вне конкурсной программы свои номера впервые представят артисты из:

Великобритании - Remember Monday - "What the Hell Just Happened?"

Франции - Louane - "maman"

Германии - Abor & Tynna – "Baller".

Они зачисляются в гранд-финал автоматически на правах конкурсантов из стран Большой пятерки.

Второй полуфинал Евровидения-2025 / instagram.com/eurovision

Евровидение-2025 второй полуфинал - прогноз букмекеров

В преддверии второго полуфинала букмекеры составляют прогнозы - кто из 16 участников окажется в десятке счастливчиков, и сможет снова выйти на сцену уже 17 мая в гранд-финале.

Так, в рейтинге потенциальных финалистов оказались: Израиль, Австрия, Финляндия, Мальта, Австралия, Литва, Чехия, Греция, Люксембург и Ирландия.

Евровидение-2025 второй полуфинал - кто выйдет в финал / eurovisionworld.com

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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