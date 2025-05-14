Евровидение-2025 второй полуфинал: список и порядок участников, прогноз, детали

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Первый полуфинал Евровидения-2025 позади - на нем были выбраны 10 стран-участниц, которые пройдут в гранд-финал, а еврофаны впервые увидели полностью номера своих фаворитов. Уже завтра, 15 мая, в Базеле состоится следующий этап конкурса - второй полуфинал Евровидения-2025.
В нем примут участие 16 стран-конкурсантов и три страны из Большой пятерки. Вести второй полуфинал будут телеведущая и стендап-комик Хейзел Бруггер и певица Сандра Штудер, которая представляла Швейцарию на Евровидении в 1991 году.
Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения-2025
15 мая в 22:00 по киевскому времени начнется трансляция второй части конкурса. Смотреть выступления в режиме реального времени можно на:
- телеканале "Суспільне Культура"
- официальном сайте "Суспільне. Євробачення"
- YouTubе-канале "Суспільне мовлення "
- YouTubе-канале Евровидения
- официальном сайте Евровидения.
Второй полуфинал Евровидения-2025 - кто будет выступать и в каком порядке
16 конкурсантов выйдут на сцену Евровидения с целью заполучить одно из 10 мест в гранд-финале. Выступать артисты будут в следующем порядке (по странам):
- Австралия - Go-Jo - "Milkshake Man"
- Черногория - Nina Žižić - "Dobrodošli"
- Ирландия - Emmy - "Laika Party"
- Латвия - Tautumeitas - "Bur man laimi"
- Армения - Parg - "Survivor"
- Австрия - JJ - "Wasted Love"
- Греция - Klavdia - "Asteromáta"
- Литва - Katarsis - "Tavo Akys"
- Мальта - Miriana Conte - "Serving"
- Грузия - Mariam Shengelia - "Freedom"
- Дания - Sissal - "Hallucination"
- Чехия - ADONXS - "Kiss Kiss Goodbye"
- Люксембург - Laura Thorn - "La Poupée Monte Le Son"
- Израиль - Yuval Raphael - "New Day Will Rise"
- Сербия - Princ - "Mila"
- Финляндия - Erika Vikman - "Ich komme".
Также вне конкурсной программы свои номера впервые представят артисты из:
- Великобритании - Remember Monday - "What the Hell Just Happened?"
- Франции - Louane - "maman"
- Германии - Abor & Tynna – "Baller".
Они зачисляются в гранд-финал автоматически на правах конкурсантов из стран Большой пятерки.
Евровидение-2025 второй полуфинал - прогноз букмекеров
В преддверии второго полуфинала букмекеры составляют прогнозы - кто из 16 участников окажется в десятке счастливчиков, и сможет снова выйти на сцену уже 17 мая в гранд-финале.
Так, в рейтинге потенциальных финалистов оказались: Израиль, Австрия, Финляндия, Мальта, Австралия, Литва, Чехия, Греция, Люксембург и Ирландия.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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