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Трибунал Путина и обещание Трампа для Украины: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
14 мая 2025, 22:00
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Новости Украины 14 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Трибунал Путина и обещание Трампа для Украины: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 14 мая / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, kremlin.ru, Офис президента Украины, Сумская ОГА

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Зеленский рассказал, на что рассчитывает после встречи с Путиным в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его возможная встреча с главой РФ Владимиром Путиным в Турции не может быть символической. Об этом он сказал в интервью газете Libération и нескольким другим европейским СМИ.

Для усиления давления на переговорах: в ISW назвали новую тактику РФ на фронте

Несмотря на большие потери и замедление темпов продвижения, страна-агрессор Россия продолжает наращивать численность своих войск ради политической выгоды. Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW).

видео дня

"Украина не выживет": Зеленский высказался о сроках завершения войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине не может продолжаться еще десять лет. Однако точные сроки ее завершения сказать не может никто. Об этом он сказал в интервью газете Libération и нескольким другим европейским СМИ.

"Нам не ответили": в ОП рассказали, будет ли Зеленский на переговорах без Путина

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию независимо от того, появится ли там лидер РФ Владимир Путин. Неявка Путина станет четким международным сигналом, что именно Москва избегает диалога и не заинтересована в прекращении войны. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Le Monde.

Буданов открыл карты: для чего Зеленский едет на переговоры в Стамбул

Президент Украины Владимир Зеленский согласился отправиться в Стамбул для прямых переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по нескольким причинам.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, прежде всего Украине нужно прекращение огня, чтобы сохранить человеческие жизни.

В ЕС согласовали жесткий удар по РФ на фоне игнорирования 30-дневного перемирия - СМИ

В среду, 14 мая, послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в X.

"Послы только что дали зеленый свет 17-му пакету санкций в отношении РФ", - отметил он.

Цены упадут уже в конце мая: экономист рассказал, какие продукты подешевеют

В конце мая и в начале июня в Украине подешевеют овощи. Снижение цен произойдет благодаря поступлению овощей из открытого грунта и теплиц. Об этом во время чата на Главреде рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Дожди начинают отступать: названа дата, когда в Украину придет потепление

В ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 15 мая, из-за влияния холодного атмосферного фронта в большинстве областей Украины пройдут дожди, в западных областях, вероятно, сильные дожди, в Карпатах и вблизи Карпат местами с мокрым снегом.

В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: детали от САП

Во вторник, 14 мая, в Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Решается вопрос о его экстрадиции в Украину. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Не знаю, будет ли он": Трамп готов "найти окошко" для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности встречи с лидером России Владимиром Путиным в Турции 15 мая. Американский лидер готов изменить плотный график, "чтобы спасти жизнь". Слова Трампа приводит Clash Report.

Размещение польских войск в Украине: Сикорский резко ответил на заявление из США

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что в рамках потенциального урегулирования после завершения горячей фазы войны страны-агрессора России в Украине обсуждается размещение иностранных войск к западу от Днепра, среди которых могут быть и польские военные.

В Польше прокомментировали это заявление. Как пишет Wprost, глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заверил, что на самом деле у Польши нет планов по отправке своих солдат в Украину.

"Есть два формата": названы реальные сценарии переговоров в Стамбуле и какова роль США

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф выразил надежду на скорейшую встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Кремля. Как отметил в комментарии Главреду политолог и политический консультант Игорь Рейтерович, переговоры в Стамбуле могут состояться в двух возможных форматах.

Есть погибшие и раненые: первые кадры с места удара баллистики в Сумах

В Сумах прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты ударили баллистической ракетой. Об этом заявил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь.

Он добавил, что был вражеский удар по объекту промышленности в Сумской общине. На месте работают все соответствующие службы.

Трамп анонсировал "хорошие новости" для Украины - о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможный прорыв в переговорах между Россией и Украиной, которые должны состояться в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Об этом он заявил во время встречи с журналистами перед переговорами с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в рамках своего турне на Ближнем Востоке, сообщает NBC News.

Спецтрибуналу дали "зеленый свет": Совет Европы готовит "судный день" для Путина

Комитет министров Совета Европы официально поддержал инициативу создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины. Такое решение приняли в среду, 14 мая, во время ежегодного заседания Комитета министров в Люксембурге, сообщила пресс-служба Совета Европы.

"Дам больше, чем представляете": Трамп неожиданно дал Украине большое обещание

Президент США Дональд Трамп пообещал Украине "больше, чем она может себе представить", если российский диктатор Владимир Путин откажется от мирного соглашения на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Le Monde.

Уиткофф и Рубио не прилетят в Стамбул 15 мая - что известно

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вместе с государственным секретарем США Марко Рубио прибудут в пятницу, 16 мая, в Стамбул, где ожидают переговоры по завершению российско-украинской войны, при этом пока непонятно, прибудет ли на встречу диктатор Владимир Путин, сообщил корреспондент Reuters Фил Стюарт.

Более 100 боев в сутки: Зеленский рассказал, что на самом деле происходит на фронте

На украинском фронте ежедневно фиксируется более 100 боев. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении.

В переговорах с РФ может появиться новый посредник - Зеленский

Новый Папа Римский Лев XIV готов стать посредником в переговорах между Украиной и РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

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