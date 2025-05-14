В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: детали от САП

Что известно:
- В Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО
- Он является обвиняемым в нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн грн
- Решается вопрос экстрадиции в Украину
Во вторник, 14 мая, в Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Решается вопрос о его экстрадиции в Украину. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Гладковский является обвиняемым по делу НАБУ и САП о злоупотреблении служебным положением и нанесении государству ущерба на сумму 17,44 млн грн. Следствие установило, что он использовал свое служебное положение для получения неправомерной выгоды компанией ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он и его семья имеют долю.
"Сейчас решается вопрос об экстрадиции лица в Украину", - говорится в сообщении.
В САП напомнили, что в октябре 2019 года ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью). В июле 2021 года обвинительный акт был направлен в Высший антикоррупционный суд.
Несмотря на это, в ноябре 2023 года Гладковский выехал из Украины. В апреле 2024 года ВАКС объявил его в розыск.
Отметим, что имени задержанного в САП не называют, однако, вероятно, речь идет об Олеге Гладковском.
Дело Гладковского - что известно
Напомним, в 2019 году громкий коррупционный скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы стал причиной увольнения Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и кадровых чисток в концерне "Укроборонпром".
Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также экс-заместителя министра обороны и директора департамента Минобороны обвиняют в нанесении государству ущерба на 17,44 млн грн.
17 октября 2019 года Гладковского задержали в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть страну. На следующий день ему объявили подозрение в злоупотреблении властью и недостоверном декларировании. 21 октября он вышел из СИЗО под залог, который внесла его семья.
Как сообщал Главред, его сын Игорь Гладковский также стал фигурантом расследования.
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Кто такой Олег Гладковский?
Олег Гладковский - бывший партнер пятого президента Украины Петра Порошенко. Он возглавлял корпорацию "Богдан", доля в которой также принадлежала Порошенко. С 2015 по 2019 год Гладковский занимал должность первого заместителя секретаря СНБО. Его имя также фигурирует в скандалах вокруг оборонных закупок.
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