В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: детали от САП

Полиция Испании задержала бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

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Экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского задержали в Испании / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Что известно:

В Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО

Он является обвиняемым в нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн грн

Решается вопрос экстрадиции в Украину

Во вторник, 14 мая, в Испании задержали бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского. Решается вопрос о его экстрадиции в Украину. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Гладковский является обвиняемым по делу НАБУ и САП о злоупотреблении служебным положением и нанесении государству ущерба на сумму 17,44 млн грн. Следствие установило, что он использовал свое служебное положение для получения неправомерной выгоды компанией ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", в которой он и его семья имеют долю.

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"Сейчас решается вопрос об экстрадиции лица в Украину", - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что в октябре 2019 года ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью). В июле 2021 года обвинительный акт был направлен в Высший антикоррупционный суд.

Несмотря на это, в ноябре 2023 года Гладковский выехал из Украины. В апреле 2024 года ВАКС объявил его в розыск.

Отметим, что имени задержанного в САП не называют, однако, вероятно, речь идет об Олеге Гладковском.

Дело Гладковского - что известно

Напомним, в 2019 году громкий коррупционный скандал вокруг поставок комплектующих на военные заводы стал причиной увольнения Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и кадровых чисток в концерне "Укроборонпром".

Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а также экс-заместителя министра обороны и директора департамента Минобороны обвиняют в нанесении государству ущерба на 17,44 млн грн.

17 октября 2019 года Гладковского задержали в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть страну. На следующий день ему объявили подозрение в злоупотреблении властью и недостоверном декларировании. 21 октября он вышел из СИЗО под залог, который внесла его семья.

Как сообщал Главред, его сын Игорь Гладковский также стал фигурантом расследования.

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Кто такой Олег Гладковский? Олег Гладковский - бывший партнер пятого президента Украины Петра Порошенко. Он возглавлял корпорацию "Богдан", доля в которой также принадлежала Порошенко. С 2015 по 2019 год Гладковский занимал должность первого заместителя секретаря СНБО. Его имя также фигурирует в скандалах вокруг оборонных закупок.

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