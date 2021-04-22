Гладковского-младшего объявили в розыск по делу о хищениях в Укроборонпроме

Игорь Гладковский является подозреваемым в уголовном производстве.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск Игоря Гладковского ‒ сына бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.
Он является подозреваемым в уголовном производстве по факту получения 950 тысяч гривен неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения другим лицом, говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
"Гладковский Игорь Олегович, 16.11.1994 года рождения, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК", - сказано в сообщении ведомства.
Решением суда его ограничили в ознакомлении с материалами до 15 апреля, поэтому он уже не имел возможности затягивать досудебное расследование.
"Его вызвали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на 16 апреля и, в связи с неявкой, повторно на 20 и 21 апреля для получения копии обвинительного акта и реестра материалов досудебного расследования. Однако подозреваемый трижды не явился", - пояснили в НАБУ.
По данным следствия, с помощью подозреваемого в 2015-2017 годах общество с ограниченной ответственностью Оптимумспецдеталь получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями Укроборонпрома.
За это Гладковський-младший получал 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы.
Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.
Как известно, по делу государственного концерна Укроборонпром правоохранители объявили подозрение Игорю Гладковскому.
Его подозревают в получении взяток за обеспечение компании Оптимумспецдеталь контрактами с концерном Укроборонпром.
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Дело Гладковского:
- Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по одному из дел экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
- Бывшего чиновника, а также экс-замминистра обороны и директора департамента Минобороны обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму в 17,44 млн гривен.
- Согласно данным следствия, Гладковский злоупотреблял служебным положением, включив собственное предприятие в государственный оборонный заказ.
- По делу о хищениях в оборонной сфере Олег Гладковский был арестован Высшим антикоррупционным судом 19 октября 2019 года.
- Однако уже 21 октября Олег Гладковский вышел на свободу под залог в 10,6 млн гривен.