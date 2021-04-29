Найем лишился теплого места в Укроборонпроме: стала известна причина

Мустафа Найем / Думская

Бывший народный депутат от БПП Мустафа Найем заявил о том, что его сократили с должности заместителя генерального директора по управлению активами Укроборонпрома.

Как написал он на своей странице в Facebook, с целью оптимизации организационной структуры концерна должность заместителя генерального директора по активов будет ликвидирована.

"После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", - написал экс-нардеп.

Найем говорит, что уходит с поста без "камня за пазухой" и будет продолжать болеть за реформу концерна.

"В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%", - добавил он.

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