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Найем лишился теплого места в Укроборонпроме: стала известна причина

29 апреля 2021, 13:58
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Штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%, сообщил Мустафа Найем.

Из Укроборонпрома уволили Найема
Мустафа Найем / Думская

Бывший народный депутат от БПП Мустафа Найем заявил о том, что его сократили с должности заместителя генерального директора по управлению активами Укроборонпрома.

Как написал он на своей странице в Facebook, с целью оптимизации организационной структуры концерна должность заместителя генерального директора по активов будет ликвидирована.

"После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", - написал экс-нардеп.

Найем говорит, что уходит с поста без "камня за пазухой" и будет продолжать болеть за реформу концерна.

"В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%", - добавил он.

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  • Напомним, Найем стал заместителем генерального директора государственного концерна Укрборонпром в 2019 году. Он входил в команду экс-гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса.
  • Обратим внимание, что по данным ресурса Defence Express, за год работы Абромавичуса в Укроборонпроме, входящие в госконцерн предприятия существенно снизили свои производственные показатели.
Укроборонпром Мустафа Найем новости Украины
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