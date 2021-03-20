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Укроборонпром принял важное решение по активам Мотор Сичи

20 марта 2021, 20:25
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Компания Укроборнпром решила взять на себя управление активами компании Мотор Сич для того, чтобы сократить ее потенциал в будущем.

Укроборонпром
Укроборонпром готов управлять активами Мотор Сичи

Компания Укроборонпром поддержала Мотор Сич и готова выступить субъектом управления активами компании для сохранения ее потенциала, сообщает пресс-служба госконцерна.

Соответствующее письмо уже направлено в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы Мотор Сич продолжало свою работу – с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие", – заявил гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Национализация Мотор Сичи

Укроборонпром Мотор-Сич новости Украины
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