Укроборонпром принял важное решение по активам Мотор Сичи

Компания Укроборнпром решила взять на себя управление активами компании Мотор Сич для того, чтобы сократить ее потенциал в будущем.
Компания Укроборонпром поддержала Мотор Сич и готова выступить субъектом управления активами компании для сохранения ее потенциала, сообщает пресс-служба госконцерна.
Соответствующее письмо уже направлено в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
"Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы Мотор Сич продолжало свою работу – с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие", – заявил гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.
Национализация Мотор Сичи
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия 4 марта заявил о планах государства по национализации предприятия Мотор Сич. По его словам, следует уточнить правовой статус компании и решить вопрос, который является стратегически важным для Украины.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта заявил, что на заседании ведомства было принято решение о возвращении предприятия Мотор Сич в собственность украинского государства.
- Глава партии Слуга народа Александр Корниенко 12 марта уточнил, что законопроект о национализации Мотор Сичи должен появиться через несколько недель.
- На ситуацию отреагировал и официальный Пекин. В Китае заявили, что Украина должна соблюдать интересы китайских инвесторов предприятия Мотор Сич, в отношении которых ранее были введены санкции.
Автор: Екатерина Трохимчук