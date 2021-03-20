Укроборонпром принял важное решение по активам Мотор Сичи

Укроборонпром готов управлять активами Мотор Сичи

Компания Укроборонпром поддержала Мотор Сич и готова выступить субъектом управления активами компании для сохранения ее потенциала, сообщает пресс-служба госконцерна.

Соответствующее письмо уже направлено в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы Мотор Сич продолжало свою работу – с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие", – заявил гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Национализация Мотор Сичи