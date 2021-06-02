Милованов заполучил важный пост в Укроборонпроме

Тимофея Милованова избрали главой набсовета Укроборонпрома / УНИАН

Обновленный наблюдательный совет государственного концерна Укроборонпром избрал своим главой Тимофея Милованова.

Милованов поделился на своей странице в Facebook, что избран главой набсовета Укроборонпрома во вторник, 1 июня.

Вчера состоялось первое заседание обновленного набсовета госконцерна.

Набсовет Укроборонпрома может утверждать стратегии развития и направлений деятельности, а также контролировать выполнение задач, возложенных на концерн в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский своими указами уволил 82-летнего академика Владимира Горбулина с поста члена набсовета и ввел в этот коллегиальный орган трех человек, в частности, тогдашнего советника главы Офиса президента Тимофея Милованова.

Горбулин в декабре прошлого года стал главой набсовета госконцерна.