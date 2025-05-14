Отодрала руку: путинистка Бабкина получила серьезную травму

Кратко:
- Что случилось с путинисткой Бабкиной
- Как она прокомментировала свое выступление
Путинистка Надежда Бабкина, которая особенно рьяно поддерживает убийства украинцев и военное нападение России на Украину, пожаловалась на серьезную травму, которую она получила во время выступления.
Как пишут российские пропагандисты, во время очередного переодевания на концерте, 75-летняя Бабкина упала с высоты стула, одновременно травмировав и руку, и ногу. Путинистка подчеркнула, что времени обработать повреждения у нее не осталось, а поэтому отправилась на сцену с окровавленной рукой.
"На дуэт с Сашей Буйновым нужно было очень быстро переодеться. Минуты за полторы — пока Саша пел первый куплет. И за кулисами у стула подломилась ножка. Я рухнула, разрезала руку, кровища... И даже не перевязав рану, накинула жакет и бросилась на цену. Но как бросилась, так и остановилась — выяснилось, что я еще и ногу повредила. В антракте еле отодрала от руки жакет", — поделилась стареющая певица.
Бабкина отметила, что последствия этого падения до сих пор продолжают ее беспокоить. Артистка вынуждена ограничивать свои движения во время выступлений на сцене.
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Напомним, ранее Главред писал о том, что Бабкина появилась в оккупированном Россией Крыму и стала хвастаться своими фотографиями. На своей странице в Instagram, певица разметила фото с перекошенным ртом. Она восседает на диване, увешанная кольцами. "Отпуск закончился, а фотографии остались, ну и добрые воспоминания о том счастье, которое подарил мне наш Крым", - написала пропагандистка и певица.
Напомним, ранее российская пропутинская певица Надежда Бабкина ушла от мужа и нашла себе "дорогого" любовника. Об этом заявил российский телеведущий Александр Васильев.
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