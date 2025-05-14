Отодрала руку: путинистка Бабкина получила серьезную травму

Путинистка Бабкина травмировала руку, но "героически" продолжила выступать.

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Надежда Бабкина сообщила о травме / коллаж: Главред, фото: t.me/nadezhda_babkina

Кратко:

Что случилось с путинисткой Бабкиной

Как она прокомментировала свое выступление

Путинистка Надежда Бабкина, которая особенно рьяно поддерживает убийства украинцев и военное нападение России на Украину, пожаловалась на серьезную травму, которую она получила во время выступления.

Как пишут российские пропагандисты, во время очередного переодевания на концерте, 75-летняя Бабкина упала с высоты стула, одновременно травмировав и руку, и ногу. Путинистка подчеркнула, что времени обработать повреждения у нее не осталось, а поэтому отправилась на сцену с окровавленной рукой.

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Путинистка Бабкина с новым лицом / Фото Instagram/ngbabkina

"На дуэт с Сашей Буйновым нужно было очень быстро переодеться. Минуты за полторы — пока Саша пел первый куплет. И за кулисами у стула подломилась ножка. Я рухнула, разрезала руку, кровища... И даже не перевязав рану, накинула жакет и бросилась на цену. Но как бросилась, так и остановилась — выяснилось, что я еще и ногу повредила. В антракте еле отодрала от руки жакет", — поделилась стареющая певица.

Натянутая Бабкина / Фото Instagram/ngbabkina

Бабкина отметила, что последствия этого падения до сих пор продолжают ее беспокоить. Артистка вынуждена ограничивать свои движения во время выступлений на сцене.

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Напомним, ранее Главред писал о том, что Бабкина появилась в оккупированном Россией Крыму и стала хвастаться своими фотографиями. На своей странице в Instagram, певица разметила фото с перекошенным ртом. Она восседает на диване, увешанная кольцами. "Отпуск закончился, а фотографии остались, ну и добрые воспоминания о том счастье, которое подарил мне наш Крым", - написала пропагандистка и певица.

Напомним, ранее российская пропутинская певица Надежда Бабкина ушла от мужа и нашла себе "дорогого" любовника. Об этом заявил российский телеведущий Александр Васильев.

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