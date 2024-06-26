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Враг снова поспешил: ВСУ отрицают оккупацию одного из сел на Донетчине

Анна Косик
26 июня 2024, 19:59
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Недавно российские оккупанты заявили о захвате села Парасковеевка, что в Донецкой области. Однако украинская сторона утверждает, что контроль над ним в руках ВСУ.
Армия РФ, Прасковьевка
Россияне соврали об оккупации села на Донетчине / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин карты DeepState

На Таврическом направлении враг не оставляет попыток наступать на позиции украинских защитников. На этом участке фронта армия РФ в очередной раз проявила спешку, заявив о взятии контроля над еще одним населенным пунктом - селом Парасковеевка, что вблизи Новомихайловки. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.

В эфире телемарафона представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский рассказал, что украинские силы продолжают удерживать село под контролем, хотя оно очень пострадало от вражеских обстрелов.

"Наши подразделения до сих пор находятся в селе Парасковеевка, до сих пор очень крепко держатся за эти позиции", - сказал он.

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При этом украинский военный отметил, что Парасковеевка фактически уже разрушена полностью. Из-за постоянных ударов оккупационных войск там нет ни одного уцелевшего здания.

И на этом вражеские войска не останавливаются - армия РФ продолжает интенсивно засыпать населенный пункт и украинские позиции снарядами, минами, бьют авиабомбами.

Кто такой Орест Дрималовский?

Орест Дрималовский - украинский телеведущий, который объявил о своем решении мобилизоваться в ряды ВСУ в прямом эфире телемарафона. После получения повестки он заявил, что "другого пути к победе нет" и стал представителем пресс-службы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Ситуация в Донецкой области - что известно

Напомним, горячей точкой в Донецкой области пока остается Бахмутское направление. Там недавно российские оккупанты захватили поселок Шумы.

Недавно российские оккупационные войска начали масштабный штурм позиций ВСУ на Кураховском направлении в Донецкой области. В сторону украинских защитников начала двигаться тяжелая техника противника, однако ее вовремя обнаружили и ликвидировали.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска проводят мероприятия для наступления на город Часов Яр с флангов для дальнейшего окружения украинского гарнизона, однако это является невыполнимым для врага.
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