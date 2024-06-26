Армия РФ усилила давление: над еще одним городом Украины нависла серьезная угроза

Практически везде российские оккупанты в своем наступлении действуют по классической схеме.

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Александр Мусиенко рассказал об угрозе для города Торецк / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, ОК Запад, deepstatemap

Российские оккупационные войска пытаются выровнять свою наступательную линию в Донецкой области и атакуют с флангов, чтобы блокировать украинскую логистику. Из-за этого увеличилась угроза для города Торецк. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, практически везде российские оккупанты в своем наступлении действуют по классической схеме — фланговые атаки, попытки взять в полуокружение или в окружение подразделения Сил обороны, выравнивать линию фронта и блокировать логистику, передает РБК-Украина.

"Оккупанты зашли в Шумы, а этот населенный пункт, который в принципе сейчас расположен в низине к нашим позициям. Соответственно господствующие высоты контролируются украинскими войсками, которые делают все возможное, чтобы блокировать врага и не дать ему продвигаться", — сказал Мусиенко.

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Он считает, что на это направление можно было бы перебросить дополнительные украинские силы. Кроме того, у Сил обороны улучшилась ситуация с поставками боеприпасов от западных партнеров.

"Поэтому думаю, что будут сконцентрированы наши силы на том, чтобы наносить оккупантам максимальные потери, замедлять темпы их операций с целью не дать им зайти в Торецк или продвинуться дальше. Но тут уже только боевые действия покажут как ситуация сложится", — отметил эксперт.

Торецк на карте / Фото: deepstatemap

Мусиенко не исключает, что из-за активизации ВС РФ в районе Торецка будет угроза для Клещеевки.

"Потому, что с северного фланга российские войска наступают на Клещеевку. Думаю, что они так же будут стремиться с южного фланга развивать наступление в сторону Клещеевки. Но только с юга с целью вытеснения нашей группировки из этого населенного пункта и выравнивания фронта в районе Часового Яра и так же с целью продвинуться в районе Торецка. То есть это на сегодня операция фланговая", — отмечает Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация в Торецке - последние новости

Российские оккупанты замедлили продвижение и готовят резервы, чтобы попытаться наступать со своего выступа к северу от Авдеевки в направлении Торецка, таким образом дополнив российские наступательные операции возле Часового Яра. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны.

Аналитики проекта DeepState пишут, что российские оккупационные войска значительно усилили давление на позиции Сил обороны Украины в районе города Торецк Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, враг на этом направлении смог захватить населенный пункт Шумы.

Город Торецк - что о нем известно Торецк (до 1936 года — Щербиновка, в 1936—2016 годах — Дзержинск) — город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской общины, передает Википедия. Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка — Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км на линии Константиновка — Никитовка.

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