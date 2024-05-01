РФ готовит наступление на большой город: в ISW сказали, почему оккупанты замедлили продвижение

Оккупанты замедлили продвижение на фронте и готовят резервы, чтобы начать большее наступление на одном из направлений.

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РФ готовит наступление на большой город/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Российские оккупанты замедлили продвижение и готовят резервы, чтобы попытаться наступать со своего выступа к северу от Авдеевки в направлении Торецка, таким образом дополнив российские наступательные операции возле Часового Яра. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание, что во вторник, 30 апреля, в районе Авдеевки российские захватчики впервые за несколько дней не проводили никаких подтвержденных наступлений. В то же время, по сообщениям украинских источников, на направлении Бахмут-Часов Яр войска страны-агрессора России совершили больше атак, чем возле Авдеевки.

Как отмечается в утренних и вечерних сводках Генштаба ВСУ за 30 апреля, за сутки украинские войска отбили 47 атак российских захватчиков на Авдеевском направлении и 57 атак россиян на Бахмутском направлении. При этом оккупанты провели гораздо больше атак на направлении Часового Яра в Донецкой области.

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В ISW отметили, что пока трудно говорить о закономерности, делая выводы из отчета за один день. Но аналитики обратили внимание, что такие данные могут свидетельствовать о том, что российские оккупанты немного замедляют темпы атак вокруг Авдеевки и в то же время восстанавливают наступательные действия вокруг Часового Яра.

Отмечается, что российские войска могут решить наступать со своего выступления к северу от Авдеевки в направлении Торецка. Но для этого оккупантам, вероятно, потребуется взять тактическую паузу, чтобы сосредоточить силы для наступления.

Аналитики отметили, что если оккупанты решат попытаться продвинуться на север к району Торецка, то им понадобится более длительная пауза для усиления существующих подразделений и передислокации дополнительных сил.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что РФ пойдет в большое наступление до 9 мая - пограничник назвал направления. Российские оккупанты будут пытаться пойти в наступление не только на востоке страны.

Также ранее сообщалось, что войска РФ смогли продвинуться вперед - в ВСУ назвали самые горячие направления фронта. В ВСУ отмечают, что российские оккупанты в Очеретино продолжают попытки продвинуться на запад силами сразу четырех военных бригад.

Напомним, ранее сообщалось, что стратегический город может оказаться в окружении - эксперт назвал главную цель РФ. Военный эксперт отмечает, что российские войска пытаются наступать с нескольких направлений для того, чтобы взять город Часов Яр в оперативный мешок.

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