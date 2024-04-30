Войска РФ смогли продвинуться вперед: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

В ВСУ отмечают, что российские оккупанты в Очеретино продолжают попытки продвинуться на запад силами сразу четырех военных бригад.

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Войска РФ продвинулись вперед и закрепились на новых позициях / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, deepstatemap

Ситуация на восточном фронте постепенно обостряется. Российские войска смогли продвинуться в районе Очеретино и закрепиться на занятых позициях. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", подполковник Назар Волошин.

По его словам, самыми горячими направлениями в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" остаются: Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское.

"Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, враг сосредоточил свои основные усилия на нескольких направлениях, создав определенное преимущество в силах и средствах. Противник активно атакует по всей линии фронта. На некоторых направлениях россияне имели тактические успехи, но происходит динамическое изменение ситуации", - пояснил Волошин. видео дня

Он добавил, что российским оккупантам удалось продвинуться вперед в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области и закрепиться на новых позициях.

Волошин отметил, что Силы обороны Украины принимают необходимые меры для того, чтобы выбить силы противника из населенного пункта. Спикер отметил, что часть населенного пункта Очеретино в которой продолжается оборону противник находится в зоне огневого контроля украинских войск.

"Чтобы прорвать оборону в том направлении, вражеская армия привлекла до 4-х бригад. С нашей стороны принимаются все меры для стабилизации ситуации, в частности на Авдеевском направлении и возвращения контроля над поселком Очеретино. С этой целью были введены дополнительные силы и средства из резерва ВСУ", - отметил Волошин.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

Наступление РФ на Востоке - бои за Очеретино

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупанты продолжают атаковать украинские позиции в Очеретино, продолжаются сложные бои. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Войска РФ захватили село Очеретино в Донецкой области. Это самое быстрое продвижение армии РФ за последние месяцы, что может угрожать разрушением украинской обороны на западе от Авдеевки. Об этом сообщают журналисты Forbes.

Российские оккупанты, прорвав оборону ВСУ возле Очеретино, расширяют свои плацдармы от Новобахмутовки и Новокалиново, двигаясь в сторону Новоалександровки, пишет военный аналитик Сергей Згурец. Самая сложная ситуация сложилась на Покровском и Кураховском направлениях. Именно на Покровском направлении противник расширяет свой плацдарм вокруг Очеретино.

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