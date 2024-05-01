УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Стратегический город может оказаться в окружении: эксперт назвал главную цель РФ

Юрий Берендий
1 мая 2024, 02:36
Военный эксперт отмечает, что российские войска пытаются наступать с нескольких направлений для того, чтобы взять город Часов Яр в оперативный мешок.
Стратегический город может оказаться в окружении: эксперт назвал главную цель РФ
Эксперт оценил стратегию наступления РФ на Часов Яр / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Российские оккупанты продолжают комбинированное наступление в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Враг пытается навязать украинским военным ближний бой. Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

"Фланговые атаки для того, чтобы превратить нашу группировку в полуокруженную - [взять ее в - ред.] оперативный мешок, как они говорят. Но при этом они не уменьшают давления с фронта для того, чтобы наши подразделения не имели возможность отойти", - отметил Грабский.

Оккупанты пытаются "подцепить" украинских военных, чтобы заставить их начать в ближний бой с целью дальнейшего окружения, объясняет эксперт. По его словам, это типичная тактика, которая теперь трансформируется в попытку противника прорваться на севере через Богдановку и на юге через Ивановское.

видео дня

Кроме того, добавляет Грабский, Россия прилагает значительные усилия для концентрации сил на трассе, которая соединяет Часов Яр с Константиновкой.

"[РФ - ред.] понимает, что эта трасса для нас важна, и понимает, что по ней легче осуществлять помещение сил и средств. Вместе с тем мы так же осознаем, насколько важна эта трасса, и уверенно держим там оборону", - добавляет Грабский.

Кроме того, он делает предположение, что попытки давления на город не прекратятся даже после 9-го мая.

Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер прокомментировал угрозу продвижения российских оккупантов в районе Часового Яра в Донецкой области. После захвата Бахмута россияне сделали небольшую паузу для перегруппировки и ротации, а сейчас пытаются продолжить наступление.

В то же время, к югу от населенного пункта Ивановское Донецкой области украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов с их позиций, рассказал заместитель командира батальона 92-й отдельной штурмовой бригады, Олесь Маляревич.

Российские оккупационные войска проводят мероприятия для наступления на город Часов Яр с флангов с целью дальнейшего окружения украинского гарнизона. Об этом сообщил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников. По его словам, прорыв россиян с флангов в направлении города Часов Яр является для них недосягаемой целью.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Часов Яр
Реклама

Главное за день

Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

00:59 Украина
"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

22:42 Политика
Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине

Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине

22:36 Украина
Все главные новости

Популярное

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму 95817

Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью 9752

Гороскоп на завтра 1 мая: Девы - вашу ошибку разоблачат, Стрельцов - будут поливать грязью

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери 5233

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери

Доверие подорвано : Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев 2891

"Доверие подорвано": Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев

Последние новости

03:00

Словил звезду: Melovin унизил украинскую певицу

02:36

Стратегический город может оказаться в окружении: эксперт назвал главную цель РФ

02:00

Близнецы не от Аллы Пугачевой: Ксения Собчак сделала громкое заявление

01:35

Сантехник раскритиковал популярный способ прочистки труб: как его лучше заменить

00:59

Мощные взрывы и пожар: россияне ударили баллистикой по Одессе, есть погибшие

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

30 апреля, вторник
23:59

Смешные девчонки: Гордон показал чуть выпивших и веселых Пугачеву с ВайкулеВидео

23:51

Что должно быть на столе в день Пасхи 2024 года: какие блюда приготовитьВидео

23:23

Теперь не отделается: новая пассия Началджиоглу сделала провокационное тату

22:44

Санта Димопулос объявила свою новую профессию

Реклама
22:42

"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

22:39

Даша Кацурина впервые показала свою стильную маму-красоткуВидео

22:36

Больше Patriot: в США заинтриговали заявлением о передаче ЗРК Украине

22:26

Войска РФ смогли продвинуться вперед: в ВСУ назвали самые горячие участки фронта

21:50

Чем натуральным можно покрасить яйца: результат поразит каждогоВидео

21:33

"Доверие подорвано": Столтенберг сделал важное заявление после визита в Киев

21:29

Цимбалару впервые высказалась о причинах разрыва с мужем после 10 лет вместе

21:27

Гороскоп на май 2024 для Водолеев: астролог назвала самые удачные дниВидео

21:17

РФ пойдет в большое наступление до 9 мая: пограничник назвал направления

20:54

Незаменимый на кухне и особо опасный: из чего на самом деле делают маргаринВидео

20:53

8 лет без наказания: СМИ раскрыли, как Мартыненко и другие фигуранты громкого дела НАБУ избежали ответственности

Реклама
20:36

Есть исключения: кто сможет получить паспорт за границей вопреки ограничениям - МИД

19:52

Оккупанты уже "отгребли": в ОВА рассказали, готовит ли РФ наступление на Харьков

19:44

Как правильно мыть машину: ответ удивит опытных водителей

19:33

В Украину врывается настоящий "ад": какой будет погода в первый день мая

19:10

В Брюсселе и Вашингтоне внимательно следят за Украиной в очень важной темемнение

19:06

Защищать не будут: в Польше резко высказались о возвращении мужчин в Украину

19:03

Трамп угрожает прекратить помогать Украине и выдвинул свое условие

19:02

12 проколов на лице: предательница Тодоренко показала экстремальный пирсинг

18:38

За неделю россияне оккупировали до 6 сел на Востоке, РФ спешит с наступлением - NYT

18:26

Польша будет сбивать ракеты над Украиной: НАТО может принять сверхважное решение

18:19

"Ничего святого": в ВСУ оценили вероятность Пасхального перемирия с Россией

17:32

Есть особое место: эксперт рассказала, где нельзя хранить молоко в холодильнике

17:25

Самая дорогая еда в мире - перекус за тысячи долларов

17:14

Как огурчик: король Чарльз III вышел в люди впервые после онкодиагнозаВидео

17:06

Ракетный удар по Украине на Пасху: украинцев предупредили о новых провокациях РФ

17:05

Куда нужно сходить 1 мая, чтобы выгнать из жизни проблемы - приметы дня

17:05

РФ будет наносить больше массированных ударов по Украине в ближайшие два месяца

16:43

"Мир в обмен на территории": в США объяснили скандальные заявления Трампа

16:21

С митрополита УПЦ МП "Паши-мерседеса" сняли электронный браслет - СМИ

16:01

Это Жанна: Наталья Фриске увидела сестру

Реклама
15:40

Повлияет на ход боев: разведка оценила последствия удара по аэродрому РФ на Кубани

15:39

Только единицы найдут яблоко за 8 секунд: сложная загадка на проверку внимательности

15:37

Массированная ночная атака ATACMS на Крым: у оккупантов - мощные потери

15:34

Будет ли депортация уклонистов домой в Украину: заявление Кабмина

15:20

Король Чарльз не будет встречаться с Гарри: названа причина

15:16

"Жму руку! Обнимаю!" - кощунство вассала, которое привело войну в Украину, - Гладких о годовщине диалога Порошенко и Путина

15:08

Церковный праздник 1 мая: что запрещено делать в Страстную среду

15:00

Супер вкусный салат на Пасху 2024: изумительный рецепт, который потребуют всеВидео

14:38

Зеленский объявил о главном условии вступления Украины в НАТО

14:26

Снова невеста: Камалия подогрела слухи о новом замужестве

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять