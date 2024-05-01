Стратегический город может оказаться в окружении: эксперт назвал главную цель РФ

Военный эксперт отмечает, что российские войска пытаются наступать с нескольких направлений для того, чтобы взять город Часов Яр в оперативный мешок.

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Эксперт оценил стратегию наступления РФ на Часов Яр / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Российские оккупанты продолжают комбинированное наступление в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Враг пытается навязать украинским военным ближний бой. Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

"Фланговые атаки для того, чтобы превратить нашу группировку в полуокруженную - [взять ее в - ред.] оперативный мешок, как они говорят. Но при этом они не уменьшают давления с фронта для того, чтобы наши подразделения не имели возможность отойти", - отметил Грабский.

Оккупанты пытаются "подцепить" украинских военных, чтобы заставить их начать в ближний бой с целью дальнейшего окружения, объясняет эксперт. По его словам, это типичная тактика, которая теперь трансформируется в попытку противника прорваться на севере через Богдановку и на юге через Ивановское.

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Кроме того, добавляет Грабский, Россия прилагает значительные усилия для концентрации сил на трассе, которая соединяет Часов Яр с Константиновкой.

"[РФ - ред.] понимает, что эта трасса для нас важна, и понимает, что по ней легче осуществлять помещение сил и средств. Вместе с тем мы так же осознаем, насколько важна эта трасса, и уверенно держим там оборону", - добавляет Грабский.

Кроме того, он делает предположение, что попытки давления на город не прекратятся даже после 9-го мая.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер прокомментировал угрозу продвижения российских оккупантов в районе Часового Яра в Донецкой области. После захвата Бахмута россияне сделали небольшую паузу для перегруппировки и ротации, а сейчас пытаются продолжить наступление.

В то же время, к югу от населенного пункта Ивановское Донецкой области украинским защитникам удалось выбить российских оккупантов с их позиций, рассказал заместитель командира батальона 92-й отдельной штурмовой бригады, Олесь Маляревич.

Российские оккупационные войска проводят мероприятия для наступления на город Часов Яр с флангов с целью дальнейшего окружения украинского гарнизона. Об этом сообщил начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников. По его словам, прорыв россиян с флангов в направлении города Часов Яр является для них недосягаемой целью.

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