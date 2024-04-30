"Надо сорвать российский замысел": Зеленский провел ряд важнейших совещаний

На совещаниях обсуждались вопросы о ситуации на фронте, а также передачу Украине военной помощи.

https://glavred.info/politics/nado-sorvat-rossiyskiy-zamysel-zelenskiy-provel-ryad-vazhneyshih-soveshchaniy-10561724.html Ссылка скопирована

Зеленский провел ряд важных совещаний / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько совещаний на военную тематику. На этих совещаниях обсуждали ситуацию на фронте. Об этом он заявил во время своего видеообращения.

"Сегодня было в течение дня много совещаний именно на военную тематику - по ситуации на фронте, наступательных действий оккупанта и наших действий - и для того, чтобы сорвать российские замыслы, и для того, чтобы достичь наших задач. Был доклад Главкома Александра Сырского, еще отдельно обсудили с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия и коммуникацию с партнерами", - сказал Зеленский.

Он добавил, что западным партнерам следует ускорить поставки оружия, чтобы усилить возможности украинских защитников. На фронте должна доминировать украинская инициатива, наша артиллерия, дроны, а также ПВО.

видео дня

"Особых результатов удалось достичь по дронам - спасибо каждому и каждой, кто работает ради этого, кто производит дроны, кто тренирует операторов, поставляет все необходимое. Я благодарю каждого из партнеров, кто в это время делает действительно все, что может, чтобы укрепить наши позиции", - добавил он.

Американская помощь поможет уничтожить логистику российских оккупантов на оккупированных территориях. К тому же бойцы ВСУ смогут отразить российские атаки.

Военная помощь Украине от США - последние новости

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи пришлют Украине в течение нескольких часов.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16. Украина получит больше эскадрильи подаренных самолетов F-16, которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред