'Сделали все возможное': в ВСУ сделали важное заявление по обороне Часового Яра

Майон Нацгвардии отмечает, что российские оккупанты пытаются найти слабое место в обороне украинских войск в районе Часового Яра для дальнейшего наступления.

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Оккупанты проводят непрерывные штурмы позиций украинских войск / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

Российские оккупанты продолжают постоянные атаки на позиции Сил обороны Украины в районе города Часов Яр на Донетчине. В то же время, украинские военные мужественно продолжают оборону на этом направлении боевых действий. Об этом в эфире телемарафона сообщил офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко.

"Я бы не сказал, что интенсивность меняется... она является постоянной. Противник постоянно держит нас в напряжении, постоянно проводит какие-то попытки штурмовых действий. Он всегда ищет слабые места в нашей обороне. Есть такая поговорка "где тонко, там и рвется". Вот как раз противник ищет именно это место, где тонко", - рассказал военный.

Кожубенко отметил, что попытки россиян прорвать украинскую оборону не имеют успеха. Он подчеркнул, что украинская оборона на этом направлении боев является очень устойчивой, а украинские военнослужащие умело отражают все вражеские атаки.

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"Судя по тому, что ребята до сих пор держатся, знающие, как обороняться в городе... я более чем уверен, что защитники Часового Яра сделали все возможное для того, чтобы держаться как можно дольше или даже в дальнейшем перейти в наступление со своих позиций", - отметил майор Нацгвардии.

Часов Яр Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской громады. Часов Яр расположен на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Наступление РФ на Часов Яр - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Бахмутское направление остается одним из самых активных на фронте. Россия продолжает свои попытки захватить Часов Яр и концентрирует свои силы в районе Клещеевки, сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские силы продолжают наступление в районе Часового Яра Донецкой области. Враг может пытаться обойти город и создать условия для оперативного окружения.

По сводке Института изучения войны, российские оккупационные войска представляют реальную угрозу захвата Часового Яра в Донецкой области, что может послужить началом дальнейших наступательных операций против городов, образующих важный оборонительный пояс Украины на Донбассе.

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