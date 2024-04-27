РФ массово устанавливает 'мангалы' на НПЗ: эксперт сказал, остановят ли они БПЛА

Комплексное использование защитных сеток, вместе со средствами РЭБ и ПВО, может усложнить работу операторов дронов, рассказал Владислав Селезнев.

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Россияне пытаются защитить НПЗ "мангалами" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/andriyshTime

В России начали устанавливать защитные сетки, известные как "мангалы", чтобы обезопасить нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотников. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "24 канала".

Эксперт отметил, что оккупанты адаптируются к современным условиям боевых действий, используя различные методы защиты. "Мангалы" появились на Славянском НПЗ, а возле резервуаров установлены мобильные системы радиоэлектронной борьбы типа "Гроза-С".

"Только благодаря массированности применения дронов можно обойти вражеское сопротивление. Война - это соревнование технологий", - пояснил Селезнев. видео дня

По его словам, комплексное использование защитных сеток, вместе с физическими преградами, средствами РЭБ и системами ПВО, может усложнить работу операторов дронов. Однако единичное применение "мангалов" не даст эффекта.

"Уверен, что наши операторы дронов найдут возможности и варианты, каким образом использовать БпЛА наиболее точно и болезненно для врага. Чтобы противник терял, а не имел надежную защиту, которую бы мы не имели возможности преодолеть", - добавил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Атаки Украины о российских НПЗ - подробности

Напомним, в ночь на субботу, 27 апреля, дроны СБУ атаковали военный аэродром "Кущевск", а также Ильский и Славянский НПЗ. На аэродроме, который попал под атаку, расположены десятки военных самолетов, радиолокационная станция и средства РЭБ оккупантов. Также БПЛА ударили по ключевым технологическим объектам Ильского и Славянского нефтеперерабатывающих заводов. После атак на аэродроме и НПЗ вспыхнули пожары.

Также в ночь на 24 апреля на территории России прогремели взрывы. Дрон упал на территории города Липецк, а в Смоленской области произошел пожар на нефтебазе. После атаки беспилотников загорелись топливно-энергетические объекты в Смоленской области.

Кроме этого, в ночь на 3 апреля украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Этот нефтеперерабатывающий завод является одним из пяти крупнейших в России.

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