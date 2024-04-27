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"Линию соприкосновения удержать невозможно": РФ захватила еще одно село - DeepState

Ангелина Подвысоцкая
27 апреля 2024, 22:41обновлено 27 апреля, 23:35
Аналитики утверждают, что российские оккупанты захватили село Бердичи в Донецкой области.
ВСУ
Россияне захватили Бердичи в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Российские оккупанты смогли продвинуться вперед и захватили село Бердичи в Донецкой области. Об этом заявили аналитики DeepState.

Враг решил вывесить российский флаг на западных окраинах населенного пункта. Аналитики акцентируют внимание на необходимости сохранить личный состав украинской армии. На этом направлении продолжаются тяжелые бои.

"Бои к западу от Бердичева продолжаются. Силы обороны ведут арьергардные бои. Удерживать линию соприкосновения в нынешнем виде невозможно, поэтому отход с северных окраин села является вынужденной мерой", - говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что военное командование пока не подтвердило эту информацию.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в двух областях. В Донецкой области бои шли в трех населенных пунктах — Очеретино, Бердичи и Красногоровка.

Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области. Продолжались бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.

Как сообщалось ранее, 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часова Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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