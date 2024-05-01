Дроны атаковали две области РФ: на Рязанском НПЗ вспыхнул пожар

Атака на НПЗ произошла около трех часов утра. Сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва.

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Беспилотники атаковали НПЗ в Рязани / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты

В ночь 1 мая в Россию пришла "бавовна" - беспилотники атаковали Рязанскую и Воронежскую области страны-агрессора. На Рязанском нефтеперерабатывающем заводе возник пожар.

Как пишет Baza со ссылкой очевидцев, атака на НПЗ произошла около трех часов утра. Сначала был слышен гул, а затем прогремели два взрыва.

"Сейчас на заводе работают сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на заводе работают оперативные службы", - говорится в сообщении.

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Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил факт атаки, заявив, что один беспилотник якобы сбили. Количество БПЛА, которые долетели до Рязанского НПЗ, чиновник не уточнил.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что в ночь на среду над территорией Воронежской области были сбиты два беспилотника.

По его словам, один из них был сбит в пригороде Воронежа, а еще один - в Воронежской области.

Справка. Рязанский нефтеперерабатывающий завод находится под контролем НК "Роснефти". Большинство продуктов нефтепереработки экспортируется.

Смотрите видео - На Рязанском НПЗ возник пожар:

Атаки на Рязанский НПЗ - последние новости

Как сообщал Главред, 13 марта в России прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов. В частности, громко было в городе Рязань - там было слышно три взрыва, за которыми последовал пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Площадь возгорания на нефтезаводе в Рязани составила около 100 квадратных метров. Пожар охватил установку блока теплообменника.

Кроме Рязанского НПЗ под удар попали также нефтеперерабатывающие предприятия в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область). Атакованные НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России.

По данным СМИ, атаки провела Служба безопасности Украины. Отмечается, что это продолжение ряда спецопераций по враждебным НПЗ, которые ранее начала СБУ.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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