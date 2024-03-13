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"Бавовна" в РФ: СБУ атаковала дронами три нефтезавода - СМИ

Анна Ярославская
13 марта 2024, 11:13
Атакованные НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России.
​Беспилотник атаковал нефтезавод в Рязани ​
Беспилотник атаковал нефтезавод в Рязани ​ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 13 марта страна-агрессор Россия пожаловалась на массированную атаку дронами. Под удар попали три нефтеперерабатывающих предприятия - в Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область). Атакованные НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России.

Как пишет 24 канал со ссылкой на источники, атаки провела Служба безопасности Украины. Отмечается, что это продолжение ряда спецопераций по враждебным НПЗ, которые ранее начала СБУ.

"Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача - лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", – сообщил собеседник издания.

видео дня

Судя по видео в Сети, последствия атаки были достаточно существенными.

Также СБУ вместе с другими представителями сил обороны атаковали дронами авиабазу ВВС России в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

Взрывы и пожары в России

Утром 13 марта в России прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов.

В Рязани было слышно три взрыва, за которыми последовал пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По информации росСМИ, атаке подвергся завод "Рязаньнефтепродукт".

Смотрите видео - В Рязани горит нефтезавод:

Скриншот

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке БПЛА. По его словам, на территории региона несколько раз работали средства ПВО.

По данным местных жителей, город Бутурлиновка и район подверглись мощному обстрелу в ночь на 13 марта. В 4 километрах от города находится военный аэродром "Бутурлиновка". На нем базируется 899 гвардейский штурмовой авиационный полк.

Губернатор Белгородской области Александр Гладков сообщил, что беспилотник атаковал здание ФСБ в Белгороде. Ещё один дрон врезался в многоквартирный дом. Пострадавших нет.

В Белгороде было атаковано здание ФСБ
В Белгороде было атаковано здание ФСБ / Фото: t.me/astrapress

Также взрывы гремели и в Курской области РФ. Губернатор Роман Старовойт заявл, что силы ПВО РФ якобы сбили три беспилотника. Позже он заявил о еще одном сбитом дроне.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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