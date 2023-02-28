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На нефтебазе в Туапсе мощный пожар после взрывов: стало известно об атаке БПЛА

28 февраля 2023, 10:42
Взрывы на нефтебазе в Краснодарском крае произошли около двух часов ночи.
Туапсе
Пожар на нефтебазе в Туапсе / Baza

В РФ на нефтезаводе "Роснефти" в Туапсе Краснодарского края в ночь на 28 февраля произошел взрыв и пожар.

Очевидцы сообщали о взрыве, их слова приводят местные Telegram-каналы.

В администрации города сообщают, что загорелась хозпостройка на территории нефтебазы, к трем часам ночи пожар удалось потушить.

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Как уточняется в сообщениях Telegram-каналов РФ, нефтебазу в Туапсе атаковали два беспилотника.

Сообщается, что взрывы произошли около двух часов ночи, два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем. Пострадала система теплоснабжения столовой, образовались две воронки глубиной полтора метра.

Как пишет Astra, нефтебаза была атакована двумя БПЛА. По словам источника издания, в 30 метрах от места происшествия находится казарма с российскими военнослужащими (официальной информации об этом нет).

Скриншот
/ Скриншот

Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ в результате взрыва на ремонтно-технической базе российской армии уничтожен танк Т-72 оккупантов.

Еще два танка повреждены, говорится в сообщениях росСМИ.

В сообщении уточняется, что причиной взрыва стала детонация боекомплекта в танке Т-72.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму.

Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", — пишет он.

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