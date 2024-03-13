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В России - взрывы и пожары: дроны атаковали нефтезавод в Рязани и еще три области

Анна Ярославская
13 марта 2024, 08:23
В Рязани вспыхнул нефтезавод. В Воронежской области видно дым в районе военного аэродрома "Бутурлиновка".
Горит нефтезавод в Рязани
Горит нефтезавод в Рязани / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Утром в среду, 13 марта, в России прогремели взрывы. Местные власти заявили об атаке дронов. В частности, громко было в городе Рязань - там было слышно три взрыва, за которыми последовал пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Как сообщает Baza, площадь возгорания на нефтезаводе в Рязани составила около 100 квадратных метров. Пожар охватил установку блока теплообменника. На место происшествия выехали пожарные.

"Дрон пытались сбить стрелковым оружием, но не получилось. В результате взрыва два человека получили осколочные ранения. Они госпитализированы", - говорится в сообщении.

видео дня

Смотрите видео - В Рязани горит нефтезавод:

Скриншот

Губернатор региона Павел Малков подтвердил атаку на нефтезавод в Рязани.

"Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации есть пострадавшие", — сообщил Малков.

После сообщений о взрывах на НПЗ российский Telegram-канал Astra сообщил о повторном пролете беспилотников и новых взрывах.

Смотрите видео - Момент атаки беспилотника по нефтезаводу в Рязани:

Скриншот

Кроме того, взрывы прогремели еще в трех регионах страны-агрессора РФ.

Взрывы в Воронежской области РФ

В частности, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке БПЛА. По его словам, на территории региона несколько раз работали средства ПВО. Якобы был обнаружен и ликвидирован беспилотник.

"По предварительным данным, последствий на земле нет. Режим опасности атаки беспилотниками сохраняется", — написал он в Telegram.

Позже Гусев сообщил, что "за ночь на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников".

"В ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья. Так, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В Воронеже были слышны взрывы
В Воронеже были слышны взрывы / Фото: t.me/astrapress

В то же время Telegram-канал Astra пишет, что, по данным местных жителей, город Бутурлиновка и район подверглись мощному обстрелу в ночь на 13 марта. В 4 километрах от города находится военный аэродром "Бутурлиновка". На нем базируется 899 гвардейский штурмовой авиационный полк.

Смотрите видео - В Воронеже прогремели взрывы:

Скриншот

Взрывы в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил об атаке дронов. По его словам, силами ПВО РФ было сбито якобы три беспилотника.

Позже он заявил о еще одном сбитом дроне.

"В небе над Курской областью сбит еще один украинский БПЛА самолетного типа", — написал Старовойт.

Взрывы в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Александр Гладков утверждает, что в районе села Серебрянка Новооскольского городского округа системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолетного типа. В одном частном домовладении загорелся сарай.

Позже он написал, что Губкинский городской округ атаковали три дрона самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал.

"Первый беспилотник упал в частном секторе в селе Богословка — есть повреждение линии газоснабжения. Второй беспилотник упал вне населенного пункта также в районе села Богословка, оперативными службами ведутся поиски обломков. Третий БПЛА врезался в дерево в городе Губкине в частном секторе. Различные повреждения зафиксированы в двух домовладениях: выбиты окна, посечены фасады", — написал он.

Затем Гладков сообщил, что в районе села Круглое Красненского района снова сработала система ПВО РФ. В результате якобы сбит БПЛА самолетного типа. Были повреждены линии электропередачи. Временно без света остаются жители сел Круглое и Заломное.

Уже под утро 13 марта губернатор заявил, что под обстрел попал населенный пункт Шебекино. Часть снарядов упала в промзоне. Пострадал сотрудник промышленного предприятия.

"У мужчины контузия и ссадины. Бригадой скорой раненый доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал Гладков.

Также произошел якобы повторный обстрел. В результате были выбиты окна в нескольких квартирах в многоквартирном доме, также было зафиксировано задымление в боксе на территории промышленного предприятия. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Временно без света остаются абоненты города Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань.

"Бавовна" в РФ

В ночь на 12 марта взрывы были слышны в Белгородской, Воронежской, Курской, Московской, Орловской и Тульской областях. Целями дронов были объекты нефтяной промышленности.

В частности, в городе Кстово Нижегородской области, беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

По данным источников, ударный дрон попал прямо в установку перегонки нефти. В результате удара на территории предприятия возник пожар.

В ночь на 17 февраля в российском Ижевске вспыхнул масштабный пожар - огонь охватил площадь в 3,5 тыс. квадратных метров. Пожар произошел по адресу ТЦ, который ранее отдали под производство БПЛА.

В ночь на 24 февраля в российском Липецке прогремели взрывы в районе Новолипецкого металлургического комбината. После взрывов вспыхнул мощный пожар.

НЛМК — один из крупнейших сталелитейных комбинатов в России. Продукция завода применяется в стратегически важных отраслях экономики, от строительства и машиностроения до производства энергетического оборудования.

Что такое "бавовна"

Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред.

Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках".

Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна".

"Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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