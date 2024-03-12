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В шести регионах РФ прогремели взрывы, вспыхнули пожары: что известно

Анна Ярославская
12 марта 2024, 07:06обновлено 12 марта, 07:50
Взрывы были слышны в Белгородской, Воронежской, Курской, Московской, Орловской и Тульской областях. Целями дронов были объекты нефтяной промышленности.
Ночью в РФ прогремели взрывы
Ночью в РФ прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

В ночь на 12 марта в шести регионах страны-агрессора России прогремели взрывы. В Белгородской области без света остались семь сел, в Орловской и Нижегородской областях вспыхнули пожары на нефтебазах. А в Подмосковье был сбит беспилотник, который летел на Москву. Кроме того, громко было в Воронежской, Курской и Тульской областях. Как пишут росСМИ, в основном целями дронов были объекты нефтяной промышленности.

Атака на завод Лукойл в Нижегородской области

Как сообщает Telegram-канал 112, в городе Кстово Нижегородской области, беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

По данным источников, ударный дрон попал прямо в установку перегонки нефти. В результате удара на территории предприятия возник пожар.

видео дня

Компания "Лукойл", которой принадлежит Нижегородский НПЗ, сообщает о том, что работа технологической установки на предприятии приостановлена "в связи с инцидентом". О каком именно инциденте идет речь, не уточняется.

Пожар на
Фото с места пожара на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово / Фото: t.me/vchkogpu

Губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин подтвердил данные об ударе беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу в Кстово.

"Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса, была совершена атака беспилотных летательных аппаратов", - заявил Никитин.

Он добавил, что в результате удара произошло возгорание на одной из установок по переработке нефти.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы, также для тушения пожара привлечен пожарный поезд, информации о пострадавших нет.

Смотрите видео - Кадры пожара на нефтебазе "Лукойла" в городе Кстово в Нижегородской области:

Скриншот

Пожар на нефтебазе в Орле

В городе Орел также произошел серьезный пожар на нефтебазе.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что в городе упал беспилотный летательный аппарат.

"Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания", - написал Клычков в Telegram.

По словам губернатора, в результате взрыва пострадавших нет.

Смотрите видео - Кадры пожара на нефтебазе в Орле:

Скриншот

Мэр города Юрий Парахин заявил, что в Орле после падения БПЛА на нефтебазу эвакуировали 17 человек из двух соседних многоэтажек, пишет Astra.

Пожар на нефтебазе в Орле
Пожар на нефтебазе в Орле / Фото: t.me/astrapress

Атака дронов на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке дрона на Московскую область. По его словам, БПЛА якобы был сбит в Раменском городском округе.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — заявил он.

По данным Telegram-канала 112, в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково вводили план "Ковёр".

Причиной введения плана "Ковёр" стал беспилотник самолётного типа. Он якобя уничтожен силами ПВО.

В Санкт-Петербурге аэропорт работал с ограничениями.
В Санкт-Петербурге аэропорт работал с ограничениями. / t.me/ENews112

Атака БПЛА на Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусева сообщил, что над Воронежем также якобы был уничтожен беспилотник.

"По предварительным данным, последствий на земле нет. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", — написал он в Telegram.

Взрывы в Курске

В ночь на 12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что над регионом силы ПВО РФ якобы сбили еще два украинских БПЛА после предыдущей атаки.

"Еще два украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районом", — сообщил он.

Позже Старовойт заявил о поражении еще трех дронов.

"Еще три украинских БПЛА самолетного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами. Спасибо нашим парням из ПВО", — написал он.

Взрывы в Белгородской области

Также об атаке БПЛА сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. По его словам, якобы украинский дрон сбросил в области четыре бомбы. В результате атаки без света остались несколько населенных пунктов.

"В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются семь населенных пунктов: с. Ясные Зори, с. Черемошное, с. Устинка, с. Лозовое, с. Ровенек, с. Петровка, с. Соловьевка. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — написал он в Telegram.

Также в Сети публикуют кадры столбов дыма в Белгороде после взрывов.

В Белгроде прогремели взрывы
В Белгроде прогремели взрывы / Фото: Бел.ру

Что говорят в Минобороны РФ

В российском Минобороны отчитались, что за ночь силы ПВО уничтожили или перехватили 25 БПЛА.

Как сообщал Главред, в ночь на 8 марта два БПЛА упали на арсенал с боеприпасами. Он расположен на территории воинской части оккупантов в поселке Котлубань Волгоградской области России.

10 марта об атаке беспилотников заявили губернаторы приграничных российских областей - Курской и Белгородской. Дрон повредил нефтяную емкость объемом 3 тысячи тонн. Отдельно россияне писали о последствиях ударов БПЛА по заводу в Ростовской области.

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