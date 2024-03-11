Беспилотники атаковали важный арсенал с боеприпасами в РФ - СМИ

Два беспилотника упали на территорию воинской части в Волгоградской области России.

https://glavred.info/world/bespilotniki-atakovali-vazhnyy-arsenal-s-boepripasami-v-rf-smi-10549022.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали стратегический завод РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Во время массированной атаки дронов в ночь на 8 марта два БПЛА упали на арсенал с боеприпасами. Он расположен на территории воинской части оккупантов в поселке Котлубань Волгоградской области России. Об этом сообщил российский телеграм-канал ASTRA.

Как отметили в сообщении, ранее в Минобороны РФ успели отчитаться, что над Волгоградской областью сбили 15 беспилотников. По данным ASTRA, два из них упали на территорию воинской части 57229/51 в поселке Котлубань.

"Один беспилотник после падения взорвался. Предварительно пострадавших нет", - отметили в сообщении. видео дня

Отмечается, что военная часть 57229/51 является большим арсеналом комплексного хранения боеприпасов. Она относится к Главному ракетному артиллерийскому управлению Минобороны РФ.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки на территории РФ

Стоит отметить, что это не первый эпизод, когда арсенал Главного ракетного артиллерийского управления становится объектом атак беспилотников. 24 ноября 2023 года, там также зафиксирован подобный инцидент. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений.

Напомним, в ночь на 8 марта Россию атаковали 47 беспилотников. Минобороны РФ сообщили, что беспилотники ударили по авиазаводу, важному в войне против Украины.

Как ранее сообщал Главред, 22 декабря украинские беспилотники атаковали военные объекты в РФ. Несмотря на заявления РФ о сбитии беспилотников, многие из них все же ударили в цель.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.