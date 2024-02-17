Мощный пожар в России: в Ижевске загорелся ТЦ, где производили дроны - росСМИ

Огонь охватил площадь в 3,5 тыс. квадратных метров. Причины пожара неизвестны.

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Пожар в Ижевске охватил площадь в 3,5 тыс. "квадратов" / Коллаж: Главред, фото: МЧС РФ

В ночь на 17 февраля в российском Ижевске вспыхнул масштабный пожар - огонь охватил площадь в 3,5 тыс. квадратных метров. Пожар произошел по адресу ТЦ, который ранее отдали под производство БПЛА.

В МЧС России заявили, что огонь вспыхнул в "производственном здании" в Удмуртии - на 2800 квадратных метрах. По предварительной информации, пострадавших нет.

Позже российские пожарные уточнили, что площадь пожара в Ижевске достигла 3500 квадратных метров.

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В 5:30 в МЧС РФ отчитались о ликвидации открытого горения.

Смотрите видео - В российском Ижевске вспыхнул масштабный пожар:

Российский Телеграм-канал Astra пишет, что пожар произошел по адресу ТЦ, который ранее отдали под производство БПЛА.

"По данному адресу находится химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом", который, согласно публикациям СМИ, ещё в прошлом году отдали под производство беспилотников", - говорится в сообщении.

Деятельность предприятия, на котором произошёл пожар, связана с производством профессиональных моющих и дезинфицирующих средств, сообщили в региональном МЧС. Причины пожара неизвестны.

Как сообщал Главред, в ночь на, 25 января, в Краснодарском крае страны-агрессора РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе. РосСМИ заявляют об атаке беспилотника.

В ночь на 9 февраля вспыхнул мощный пожар на Ильскиом нефтеперерабатывающем заводе. По словам очевидцев, перед пожаром на территории НПЗ были слышны взрывы, а также звуки, похожие на пролет дронов.

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