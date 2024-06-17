Наступление оккупантов захлебнулось: ВСУ отбили масштабный штурм в Донецкой области

17 июня российские оккупационные войска начали масштабный штурм позиций ВСУ на Кураховском направлении в Донецкой области. В сторону украинских защитников начала двигаться тяжелая техника противника, однако ее вовремя обнаружили и ликвидировали.
Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram, наступление противника заметили в 4:00 утра. Тогда операторы БПЛА зафиксировали первые три вражеских танка. Украинские военные сумели поразить один из танков, но после этого в сторону наших позиций двинулась вражеская пехота при поддержке БМП и БТР.
Тогда ВСУ задействовали артиллерию и БПЛА, благодаря чему десантникам удалось уничтожить еще по меньшей мере 7 единиц техники российских оккупационных войск. С перепугу противник начал убегать на еще не поврежденной технике назад.
В результате вражеский штурм был отбит. Украинские бойцы отмечают, что это была одна из крупнейших попыток наступления противника за последнее время, однако, несмотря на масштаб, не увенчалась успехом для оккупантов.
Более того - после отражения атак украинские бойцы с помощью БПЛА отправились на поиск вражеских позиций и нашли, где закрепилась вражеская пехота. В результате работы украинских дронов противник был выбит.
Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины?
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
Продвижение оккупационных войск в Донецкой области
Недавно сообщили, что российские войска расширяют свои позиции в Донецкой области. Оккупанты могут выйти на оперативное пространство к западу от Авдеевки.
Накануне российские оккупационные войска продвинулись в направлении города Часов Яр Донецкой области. Также продвижение врага зафиксировали на Покровском направлении - у Яснобродовки и к югу от Новопокровского.
Ранее отмечалось, что российские войска усилили наступление на Часов Яр. Враг пытается окружить город и идет в прямые штурмы, задействуя механизированные части - ББМ и танки.
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