Врага выбили на двух направлениях, РФ захватила еще одно село на востоке – СМИ

Украинским защитникам удалось отбросить врага в Серебрянском лесничестве на Луганщине и в Клещиевке.

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ВСУ сдерживают удары РФ на фронте / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 22 окрема механізована бригада

Российские оккупационные войска продвинулись по направлению к городу Часов Яр Донецкой области (в районе Калиновки).

Также продвижение врага зафиксировано на Покровском направлении - у Яснобродовки и к югу от Новопокровского, говорится в сообщении ресурса Deep State.

/ deepstatemap.live

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/ deepstatemap.live

В то же время враг отступил на двух направлениях. Украинским защитникам удалось отбросить врага в Серебрянском лесничестве на Луганщине и в Клещиевке, что вблизи Часового Яра Донецкой области.

/ deepstatemap.live

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Продвижение РФ в Донецкой области

В свою очередь по сообщению эксперта Bild по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, оккупанты РФ захватили село Георгиевка в Донецкой области.

Населенный пункт находится в 3 км к западу от Марьинки. До войны в Георгиевку жили около тысячи человек. Российские войска начали наступать на село ещё в марте.

/ Bild

"Российские войска вторжения захватили Георгиевку в Донецкой области. Бои за деревню, где когда-то жили 1100 человек, начались 11 марта и продолжались три месяца. Следовательно, продвижение россиян на этом участке составляло 1 км в месяц. В ходе финального рывка Россия потеряла семь танков и БМП", — сообщает Рёпке.

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Ранее ВСУ сообщили о больших потерях врага на Юге. За сутки российские оккупанты понесли необычно большие потери на Южном направлении. ВСУ удалось поразить много техники РФ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили позиции на Харьковщине. Наступление российских оккупантов все больше замедляется, а силы противника исчерпываются. ВСУ, в свою очередь, стабилизировали фронт и прибегают к успешным маневрам.

Как сообщалось ранее, подразделения ВСУ могли расширить плацдарм под Крынками в Херсонской области. Благодаря победе украинских героев оккупантам еще с прошлого года не удается выбить оттуда бойцов ВСУ, а те даже расширяют свое присутствие.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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