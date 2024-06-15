Врага выбили на двух направлениях, РФ захватила еще одно село на востоке – СМИ

Российские оккупационные войска продвинулись по направлению к городу Часов Яр Донецкой области (в районе Калиновки).
Также продвижение врага зафиксировано на Покровском направлении - у Яснобродовки и к югу от Новопокровского, говорится в сообщении ресурса Deep State.
В то же время враг отступил на двух направлениях. Украинским защитникам удалось отбросить врага в Серебрянском лесничестве на Луганщине и в Клещиевке, что вблизи Часового Яра Донецкой области.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Продвижение РФ в Донецкой области
В свою очередь по сообщению эксперта Bild по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, оккупанты РФ захватили село Георгиевка в Донецкой области.
Населенный пункт находится в 3 км к западу от Марьинки. До войны в Георгиевку жили около тысячи человек. Российские войска начали наступать на село ещё в марте.
"Российские войска вторжения захватили Георгиевку в Донецкой области. Бои за деревню, где когда-то жили 1100 человек, начались 11 марта и продолжались три месяца. Следовательно, продвижение россиян на этом участке составляло 1 км в месяц. В ходе финального рывка Россия потеряла семь танков и БМП", — сообщает Рёпке.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее ВСУ сообщили о больших потерях врага на Юге. За сутки российские оккупанты понесли необычно большие потери на Южном направлении. ВСУ удалось поразить много техники РФ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отбили позиции на Харьковщине. Наступление российских оккупантов все больше замедляется, а силы противника исчерпываются. ВСУ, в свою очередь, стабилизировали фронт и прибегают к успешным маневрам.
Как сообщалось ранее, подразделения ВСУ могли расширить плацдарм под Крынками в Херсонской области. Благодаря победе украинских героев оккупантам еще с прошлого года не удается выбить оттуда бойцов ВСУ, а те даже расширяют свое присутствие.
Наступление России 2024
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.
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