Российские войска расширяют свои позиции в Донецкой области. Оккупанты могут выйти на оперативное пространство к западу от Авдеевки. Об этом пишет аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.
Как отмечает Рьопке россияне оккупировали села Новопокровское и Новоалександровка на западе от Авдеевки, Донецкой области. Сейчас продолжаются жесткие бои за контроль над Новоселовкой Первой и Соколом.
Этот участок фронта обороняет 47 бригада ВСУ, за которой расположены поля протяженностью до 5 км. По словам Рёпке, если российским войскам удастся захватить эти стратегические позиции, они смогут выйти на оперативное пространство.
"Если России удастся продвинуться там, дальше перед ними будет несколько километров свободной территории и они могут, пусть и не легко, но относительно легче наступать, не борясь за каждый населенный пункт", - добавили в Bild.
Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
Наступление РФ на Харьковщине - ситуация в Волчанске
Напомним, российские войска ведут активные наступательные действия вблизи Глубокого, Волчанска и Тихого к северу и северо-востоку от Харькова. Они смогли продвинуться на территорию агрегатного завода в Волчанске, где их заблокировали ВСУ, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Также Силы обороны Украины перехватывают инициативу на Харьковском направлении, что связано с разрешением западных стран наносить удары по территории РФ, рассказал командир батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко. Украинские военные осуществили успешные контратакующие действия в направлении населенных пунктов Стрелечье-Глубокое и в самом Волчанске.
Как сообщал Главред, ВСУ выбили российских оккупантов с рубежей возле населенного пункта Липцы в Харьковской области, рассказал офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, герой Украины Виталий Литвин. Сейчас враг перегруппировывается, улучшает свои инженерно-фортификационные сооружения и постоянно подтягивает резервы.
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