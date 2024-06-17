Снарядного голода больше нет: в ВСУ рассказали об успешных контратаках на фронте

В ВСУ отметили, что украинские военные осуществляют успешные действия и заставляют российских оккупантов перейти к обороне на определенных участках фронта.

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ВСУ успешно выбивают оккупантов и захватывают огневые точки врага / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Силы обороны Украины проводят успешные контратаки и занимают огневые точки противника на определенных участках фронта. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, ситуация на фронте остается динамичной. В то же время он отказался прокомментировать успешные действия украинских военных в Серебрянском лесничестве.

"В целях безопасности во время проведения операции могу сказать только то, что пока эта информация требует дальнейшей тишины. В общем, позже будет подробно озвучена эта информация", - сказал Волошин.

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Он также отметил, что Силы обороны проводят активные контратаки и выбивают российских оккупантов с занятых ими позиций.

"Силы обороны также штурмуют позиции противника, отбивают его оборонительные рубежи и огневые точки. Мы также осуществляем свои контратакующие действия и занимаем их огневые позиции и выбиваем с рубежей", - отметил он.

По его словам, на определенных участках фронта Силы обороны осуществляют успешные действия, и врагу приходится перейти к обороне. Волошин также сообщил, что сейчас Вооруженные силы Украины не испытывают недостатка снарядов. При этом он отметил, что вся ситуация более понятна в сравнении.

Волошин отметил, что 16 июня в восточной операционной зоне российские оккупанты понесли значительные потери, в частности было уничтожено:

960 оккупантов;

2 танка;

17 бронемашин;

10 единиц артиллерии и минометов;

20 единиц специальной и автомобильной техники.

Кроме того, украинские военные ликвидировали 42 укрытия и 8 складов с боеприпасами вместе с оккупантами. Он также отметил, что враг активно использует авиацию, сбрасывая авиабомбы.

По данным Волошина, только в мае 2024 года россияне сбросили по территории Украины более 3200 управляемых авиабомб.

"Только с начала июня - более 1050 авиационных снарядов вражеская армия забросила как раз по позициям наших защитников и по мирным населенным пунктам и городам", - отметил он.

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