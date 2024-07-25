Прорывались с боем: бойцы ВСУ вышли из окружения на востоке – в Сети узнали детали

Задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу окружения, сообщает DeepState.

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Бойцы ВСУ сумели выйти из окружения / Коллаж: Главред, Фото: t.me/DeepStateUA, Facebook/31ombr

В ночь на 25 июля бойцам 31 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины удалось прорваться из окружения в районе населенного пункта Прогресс на Покровском направлении Донецкой области.

Как говорится в сообщении ресурса DeepState, 24 июля к северу от Прогресса около 14:00 ряд наблюдательных пунктов 1 и 3 батальонов 31-й ОМБр попал в полное окружение.

"Командир бригады так и не отдал приказ на прорыв, поэтому находившийся в том районе личный состав поставил того перед фактом, что ребята будут прорываться с боем", - уточняется в сообщении.

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В сообщении подчеркивается, что это была очень тяжелая операция, ведь задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу окружения.

"С помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах, ребята из 1 и 3 батальонов смогли вырваться из окружения в полном составе", - уточняют авторы материала.

В DeepState добавили, что бойцы живы и продолжают дальше сдерживать врага, при этом 31-я и 47-я ОМБр остаются на том участке фронта главными стопами обороны.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

/ t.me/DeepStateUA

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