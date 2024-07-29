Оккупанты продвинулись в четырех населенных пунктах на Донбассе - DeepState

Российская оккупационная армия продолжает наступление в Донецкой области. Активные бои ведутся на нескольких направлениях фронта, где армия РФ имеет определенные успехи. В частности, в ночь на понедельник, 29 июля, аналитики DeepState сообщили о продвижении РФ сразу возле четырех населенных пунктов области.
"Враг продвинулся в Веселом, Красногоровке, возле Желанного и Новоалександровки", — говорится в сообщении.
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
Что говорят в Генштабе ВСУ
Утром 29 июле в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.
На Покровском направлении наши защитники отразили 52 штурма в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Ивановка, Прогресс, Желанне, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка.
"При поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки", - говорится в сообщении.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили пять атак возле Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз в районах Васюкивки, Ивановского, Часового Яра, Клещиевки, Григоровки и Бондарного.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецкого и Железного.
Война в Украине - последние новости
Летнее российское наступление, на которое оккупанты возлагали надежды, проваливается. Россия вообще потеряет свое доминирование на поле боя уже к зиме, сообщает The Telegraph.
Бывший офицер штаба штурмового батальона бригады "Червона Калина" Николай Олейник заявил о том, что на поле боя Украине не нужно победить, а достаточно держать ситуацию стабильной.
Российское командование потеряло почти 91% наступательного ресурса на Харьковском направлении. Из 10 350 в штурмах "выбыло" 2939 оккупантов, еще 6509 получили ранения, рассказал заместитель командира ОТГ "Харьков" Виктор Солимчук.
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