Россия расширила главный удар на фронте, резерва у нее больше нет - прогноз

Оперативный резерв, подготовленный для наступления на Торецком направлении, был брошен в "мясорубку" под Нью-Йорком.

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Продолжается наступление России / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 3 отдельная штурмовая бригада

Россия расширила полосу главного удара на Покровском направлении за счет участившихся боев под Торецком и Курахово.

Но усилить наступление ВС РФ на указанном участке больше нечем — все резервы, подготовленные для Торецкого направления, были брошены на прорыв в районе Нью-Йорка, отметил военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

По словам Жданова, у России истощены силы — "оперативного резерва больше нет".

"Та большая группировка, которая стояла под Донецком, должна была идти на прорыв на Торецком направлении, даже 27-я мотострелковая дивизия, которая была в оперативном резерве противника, брошена там в бой. Враг рассчитывал развить успех и сходу взять Торецк. С Нью-Йорком российским войскам повезло, они до него добежали, а дальше мы их остановили. Тогда они начали наращивать усилия и бросили в бой эту дивизию, даже несмотря на то, что она не доукомплектована, и пытаются развивать наступление", — объяснил Жданов.

По словам эксперта, если наступление на этом участке захлебнется, то усиливать наступление на Покровском направлении России будет нечем, у неё нет свободного резерва.

Смотрите видео чата с Олегом Ждановым, где он спрогнозировал дальнейший ход войны:

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Сегодня днем, 22 июля, командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов заявил, что на Торецком направлении идут тяжелые бои. Оккупанты уперлись в многоэтажную застройку в районе Северного, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Оккупанты примерно месяц ведут активное наступление на этом участке фронте. Бои продолжаются в районе населенных пунктов Железное, Северное и Южное.

Вчера, 21 июля, за сутки ВСУ зафиксировали 172 боевых столкновения. Вражеская активность возросла почти по всему фронту. Агрессор снова усилил давление на Часов Яр.

До этого ВСУ пришлось отойти за село. Сообщалось, что России удалось быстро переломить ход боя за село Прогресс в Покровском районе. В дальнейшем продвижении на этом направлении враг ставит перед собой цель выйти на трассу, которая соединяет Покровск с Константиновкой.

Как отметил накануне глава ГУР Кирилл Буданов, на востоке Украины ситуация будет оставаться сложной еще не менее месяца, но "Армагеддона" не будет.

Прии положительном сценарии линию фронта удастся стабилизировать только к осени, рассказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Эксперт отметил, что все будет отталкиваться от темпов поставок Западом вооружения и мобилизации.

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