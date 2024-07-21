Россия поперлась в новые штурмы: ВСУ 'разбили' оккупантов на ряде направлений

Продолжается российско-украинская война. Агресор снова усилил давление на Часов Яр.

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Какая ситуация на фронте / Коллаж Главреда. Фото: 117 ОМБ, 47 ОАБр

За сутки ВСУ зафиксировали 172 боевых столкновения. Вражеская активность возросла почти по всему фронту, говорится в сводке Генштаба.

Харьковское направление

Произошло 7 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

Купянское направление

Противник 13 раз атаковал позиции ВСУ. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Берестового и Стельмаховки.

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Лиманское направление

Отражено 11 атак оккупантов неподалеку Невского, Макеевки и в сторону Лозовой.

Северское направление

Также отражено 11 штурмовых действий, вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного, Выемки и Переездного.

Краматорское направление

ВСУ остановили 20 попыток противника прорвать оборону, в частности, в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, Клещеевки, Калиновки и Андреевки Донецкой области.

Торецкое направление

Враг совершил 10 атак недалеко от населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк.

Покровское направление

Защитники отразили 52 штурмовые и наступательные действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Прогресса, где провел 16 и 17 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку Воздвиженки, Лозоватского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки Донецкой области.

Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Кураховское направление

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Времовское направление

Агрессор совершил 6 штурмов неподалеку Константиновки и Старомайорского Донецкой области.

Ореховское направление

7 боевых столкновений в районах Малой Токмачки, Щербаков и Новоданиловки.

Приднестровское направление

Нашими защитниками отражено 11 атак врага на левобережье реки Днепр.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит ДРГ-деятельность.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее в министерстве обороны Великобритании утверждали, что российские оккупанты, мол, взяли тактическую паузу в районе Часового Яра, проводя зондирующие атаки и разведку. Самым горячим направлением является участок Авдеевка - Покровск.

До этого оккупанты сместили основную интенсивность активных наступательных действий из города Часов Яр на Торецкое направление. Однако, враг продолжает обстреливать город.

Однако, по наблюдениям западных аналитиков, Вооруженные силы Украины накопили необходимый личный состав и военную технику и уже пытаются бороться за инициативу на поле боя, проводя тактические контратаки.

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