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У Зеленского предупредили о тревожном прогнозе в войне РФ против Украины

Алексей Тесля
1 августа 2024, 21:17
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На сегодня против украинцев воюет практически вся Российская Федерация, напомнил Михаил Подоляк.
Армия РФ, Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал сценарий продолжения войны / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента

Украинцы должны быть готовы к тому, что уничтожение их страны в будущем станет смыслом жизни для всех россиян, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как написал он в Telegram, сегодня в боях рождается не только новая украинская элита, но и новая... российская.

"Максимально мерзкая, людоедская и примитивная. А потому сложенную в окопах пропагандистскую мифологию о "защите Отечества" и "борьбе за многополярный мир" невозможно будет разрушить в течение жизни поколения, которое вызревало, рассматривая украинцев в прицел. Мы должны быть готовы к тому, что уничтожение Украины станет в будущем смыслом жизни для более чем ста миллионов россиян. И это должно определять наши нынешние действия. Просто подумайте обо всем этом...", - подчеркнул представитель ОП.

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При этом он напомнил о том, что война РФ против Украины началась единоличным решением российского диктатора Владимира Путина, а сейчас против украинцев воюет практически вся Российская Федерация.

"Формальное заседание российского Совбеза было нужно только для фиксации "коллективного преступления". Надежды, что российский народ немедленно выступит против, были смешными. Но надежды, что россияне со временем протрезвеют от человеческих и экономических потерь, также не оправдались. Абсолютно. Сегодня против Украины воюет практически вся Российская Федерация. Потери вместе с постоянным давлением пропаганды ожесточили население, зацементировали ненависть ко всему украинскому", - отметил советник главы ОП.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

По его словам, тех, кто против войны, заставили молчать или арестовали в тюрьму, однако агитация за войну с Украиной и НАТО распространяется, где только возможно.

"Противников войны заставили замолчать, частично выжав их из страны, частично - сгноив в тюрьмах. Зато агитация за войну с Украиной, НАТО и всем окружающим миром теперь распространяется в РФ даже в музейных экскурсиях, из школьных учебников и театральных подмостков - конечно, и через все доступные телевизионные и интернет-каналы. Сомнений там ни у кого не осталось: "Россия ведет в Украине спровоцированную демократиями войну за выживание". Абсурдно? Да. Потому что имеем классическую геноцидную войну агрессора против другого суверенного государства. Агрессор - исключительно Россия. Но тем не менее...", - добавил Подоляк.

Ранее в Кабмине насторожили мрачным прогнозом. Министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что война в Украине будет продолжаться и в 2025 году. Такой прогноз он озвучил, комментируя финансовые потребности Украины на следующий год.

Напомним, ранее появился неожиданный сценарий завершения войны. Россия надеялась получить легкую победу над Украиной и восстановить свое влияние, подчеркнул Максим Розумный.

Как сообщалось ранее, австрийский полковник назвал три сценария развития войны в Украине. Даже если Украина будет продолжать храбро сражаться, она сможет победить только при условии, что союзники будут продолжать поддерживать ее, сказал Маркус Райснер.

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военная агрессия РФ Михаил Подоляк война России и Украины
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