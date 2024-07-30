"Война будет продолжаться в 2025 году": в Кабмине насторожили мрачным прогнозом

Ранее не оправдался прогноз о том, что активная фаза войны будет идти до середины 24-го года, напомнил Сергей Марченко.

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Серегй Марченко не видит завершения войны в ближайшее время / Коллаж: Главред, Фото: Оперативное командование "Запад", Facebook/sergey.marchenko.54

Министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что война в Украине будет продолжаться и в 2025 году.

Такой прогноз он озвучил в интервью РБК-Украина, комментируя финансовые потребности Украины на следующий год.

Глава Минфина отмечает, что Украина вместе с МВФ оценивает дополнительную финансовую потребность на 2025 год со стороны партнеров в размере 12-15 млрд долларов.

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"Сейчас мы постоянно обсуждаем с нашими партнерами, что нам нужно дополнительное финансовое заверение, потому что война будет продолжаться в 2025 году и нам нужно иметь буфер", - сказал министр.

Вместе с тем представитель Кабмина напомнил, что при подготовке действующей программы с МВФ один из ключевых параметров определял, что активная фаза войны будет идти до середины 24-го года, но этот прогноз не реализовался.

Кто такой Сергей Марченко Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал на должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.

Ранее эксперт Роман Свитан заявил о том, что война затянется на 10 лет. По его мнению, завершение боевых действий в Украине возможно только после развала России, чего можно ожидать через 5-10 лет.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал громкое заявление об окончании войны. Война должна завершиться в соответствии с международным правом, подчеркнул глава государства.

Как сообщалось ранее, Олаф Шольц заговорил об окончании войны и назвал условие переговоров с Владимиром Путиным. Главный вопрос состоит в том, как можно достичь честного и справедливого мира, уверен канцлер ФРГ.

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