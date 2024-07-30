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"Будет тяжело": австрийский полковник назвал три сценария развития войны в Украине

Руслана Заклинская
30 июля 2024, 22:08
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Даже если Украина будет продолжать храбро сражаться, она сможет победить только при условии, что союзники будут продолжать поддерживать ее, сказал Маркус Райснер.
'Будет тяжело': австрийский полковник назвал три сценария развития войны в Украине
Полковник австрийской армии описал три сценария войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Война в Украине может развиваться по трем сценариям. Все они зависят от того, насколько активно страну будут поддерживать союзники. Об этом заявил полковник ВС Австрии, руководитель Института подготовки офицеров Терезианской военной академии Маркус Райснер в интервью Укринформу.

"На мой взгляд, есть три варианта развития событий. И все три варианта зависят от того, насколько активно Запад будет поддерживать Украину. Почему? Украина сейчас имеет очень ограниченные возможности обеспечить устойчивые поставки в Вооруженные силы за счет собственного военно-промышленного комплекса и населения. Иными словами, все зависит от ресурсов, которые Запад предоставляет Украине, как военных, так и гражданских", - пояснил он.

Райснер рассказал, что первый сценарий предполагает прорыв Украины, крах российских войск и возвращение к ситуации начала 1990-х годов. Однако, по его словам, вероятность такого развития событий пока низкая из-за огромного давления российских оккупантов по всему фронту.

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Второй сценарий - это прорыв россиян, поражение Украины и захват территорий вплоть до Львова. Райснер отметил, что его вероятность также низкая, но несколько выше, чем в случае первого сценария.

"Почему? Потому что у российской стороны также нет ресурсов и возможностей для такого масштабного прорыва. Однако вполне возможно, что россияне будут использовать уже осуществленные прорывы или вторжения", - добавил полковник.

Как отметил Райснер, третий сценарий фактически предусматривает замораживание войны. Однако он возможен лишь при условии, если и Украина, и Россия будут стремиться к этому.

"Другими словами, будет какое-то перемирие. Но это возможно лишь при условии, если обе стороны будут видеть в этом смысл. На данный момент мы пока не видим такой ситуации в ходе войны, когда обе стороны признают это целесообразным, хотя, по моему мнению, уже видны некоторые сигналы. Вспомните, что недавно президент Зеленский заметил, что Россия должна присутствовать на следующей мирной конференции. Это может быть началом зондирования возможностей для переговоров", - сказал военный.

Полковник подчеркнул, что в войне на истощение можно выстоять только вместе с союзниками. По его словам, даже если Украина будет продолжать храбро сражаться, она сможет достичь своей цели только при условии, что Запад будет продолжать поддерживать ее. В противном случае "будет трудно".

"Украина имеет здесь проблему - ее успех зависит не от собственной воли, а фактически от воли тех, кто ее поддерживает. В военном деле это называется "центр тяжести"... Возможно, будет какой-то промежуточный период, который продлится несколько десятилетий, пока не произойдет следующий ключевой этап развития. И здесь важно понимать, что эта ситуация означает для России в долгосрочной перспективе рост изоляции и так далее", - сказал Райснер.

Кто такой Маркус Райснер?

Полковник службы генерального штаба Австрии Маркус Райснер в своей стране, наверное, является самым известным военным экспертом по вопросам войны РФ против Украины. Уже более двух с половиной лет в многочисленных выступлениях для австрийских, а также и для немецких СМИ и на Youtube-канале австрийского Бундесгера он рассказывает о войне, анализирует ее главные моменты. За эту информационную работу в ноябре 2022 года Райснер получил ведомственную награду "Военный года".

Он имеет как практический опыт службы в элитном подразделении австрийской армии "Jagdkommando" и участия в зарубежных миссиях в Боснии, Афганистане, Чаде, ЦАР, Косово и Мали, так и хорошо разбирается в теории военного дела. Райснер является автором ряда научных работ, тема его диссертации - "Роботизированные войны". С марта 2024 года он является руководителем Института подготовки офицеров Терезианской военной академии, пишет "Укринформ".

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, бои с россиянами 30 июля продолжаются у Железного и Северного подступах к Торецку, сообщает DeepState. Хотя накануне появлялась информация о подходе россиян к городу, Центр противодействия дезинформации отрицает прорыв врага в населенный пункт.

Также британская разведка отмечает, что Россия вероятно продолжит тактическое наступление в ближайшие недели. Однако общие оперативные возможности оккупантов остаются ограниченными из-за высокого уровня истощения, ограниченной подготовки и недостатка офицеров.

Кроме этого, офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады Сергей Цехоцкий сообщил, что российские оккупанты ищут слабые места для концентрации сил. По его словам, Покровское и Кураховское направления наиболее напряженные, но нужно быть внимательными и в других направлениях.

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