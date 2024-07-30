Новая линия разграничения: что станет предметом переговоров с РФ - Розумный

Многие политики, в том числе и украинские, рассматривают возможность переговоров с агрессором Россией. Во время диалога речь может зайти о новых территориальных границах.

https://glavred.info/ukraine/novaya-liniya-razgranicheniya-chto-stanet-predmetom-peregovorov-s-rf-rozumnyy-10584485.html Ссылка скопирована

Киев и Москва, скорее всего, будут обсуждать три самых приоритетных вопроса / Коллаж: Главред, фото: flickr, Офис Президента Украины

Переговоры между Украиной и страной-агрессором Россией обсуждаются уже около полугода. РФ пока не готова идти на справедливый мир, а Украина категорична в том, чтобы выходить на диалог с Москвой на ее условиях.

Однако в интервью Главреду доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный рассказал, что в конце концов может стать предметом торгов, когда обе стороны сядут за один стол.

По его словам, первым предметом обсуждения станет территориальный вопрос и расположение новой линии разграничения. Сейчас диктатор Путин требует отдать России Запорожскую и Херсонскую области, хотя оккупационные войска их полностью не заняли.

видео дня

Украина же требует возвращения к законным границам 1991 года, включая территории, которые были под контролем Киева в начале 2014 года. Однако, говорит Розумный, партнеры Украины видят выход из ситуации в возвращении контроля по состоянию на 23 февраля 2022 года.

"Вопрос территорий очень важен для нас - это наши земли. Впрочем, я не думаю, что он настолько принципиален, потому что Украина и Россия вряд ли дадут официальное согласие на территориальные разграничения. Ни Киев, ни Москва не будут признавать принадлежность противоположной стороне каких-либо территорий", - уверен политический эксперт.

Вторым предметом обсуждений между Банковой и Кремлем может стать членство Украины в ЕС и НАТО. Розумный этот вопрос называет самым легким, ведь несмотря на публичную риторику многих мировых лидеров, принимать Украину в ЕС или НАТО в ближайшее время никто не собирается.

"Украина вряд ли декларативно откажется от пути в ЕС и НАТО, однако наши западные партнеры могут легко пообещать России, что Киев в свои блоки принимать они не собирались", - добавил он.

Третьим предметом могут стать санкции против России. Это самый главный фактор для обеих сторон. Именно поэтому сейчас Киев и Москва не могут договориться о замораживании конфликта, ведь страна-агрессор прибегает к шантажу Запада.

"Москва угрожает дальнейшей эскалацией войны в случае, если не будут отменены санкционные ограничения. Вопрос санкций против РФ является важным и для нас: мы можем выйти из войны, не контролируя определенных территорий и не получив членство в НАТО, но нам важно, чтобы даже после заморозки войны Россия продолжала ослабевать. Чтобы она приходила в упадок и не смогла восстановиться. Слабая РФ - наша главная гарантия безопасности, даже большая, чем вступление в НАТО. Потому что слабость не позволит российскому государству снова напасть на Украину", - подытожил Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Возможность переговоров между Украиной и Россией

Недавно стало известно, что диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин считают, что до конца года между Украиной и РФ состоятся новые мирные переговоры.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал идею переговоров и окончания войны от кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он сказал, что простые варианты предусматривают территориальные уступки в пользу Москвы. Киев не согласен с такими сценариями и не пойдет на подобные шаги.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что диктатор-президент России Владимир Путин не заинтересован в честных мирных переговорах на любых условиях, кроме российских. Зато бескомпромиссные условия Кремля для ведения диалога - равнозначны капитуляции Украины.

Вас могут заинтересовать новости о Формуле мира:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред