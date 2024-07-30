РФ продвигается в Донецкой области: разведка Британии заявила о боях за важный город

Страна-агрессор Россия продолжит тактическое наступление в ближайшие недели.

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Россияне продвигаются на Донетчине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: deepstatemap

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что в июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области.

"Сухопутные войска уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровска", - говорится в сводке разведки Британии.

По данным британской разведки, российские войска также продвигались на север к городу Нью-Йорка, который находится на линии фронта с 2014 года. За город идут бои между российской армией и Вооруженными силами Украины.

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"Вероятно, Россия продолжит тактическое наступление в ближайшие недели. Однако ее общие оперативные возможности остаются ограниченными несколькими факторами, включая высокий уровень истощения, ограниченную подготовку и недостаток офицеров", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Что происходит на фронте / скриншот: deepstatemap

Ситуация в Донецкой области - наступление РФ

Напомним, что на Кураховском направлении ВСУ отбили один из самых масштабных штурмов войны. Враг бросил в бой 57 единиц бронированной техники, 12 мотоциклов и 200 штурмовиков, чтобы прорвать оборону десантно-штурмовой Таврической бригады на Кураховском направлении, однако безуспешно.

25 июля стало известно, что враг окружил ВСУ под Прогрессом. Издание Forbes сообщает, что вероятно окруженным украинским воинам придется либо с боем пробиваться на запад, либо ждать, пока другие бригады пробьются на восток.

Однако бойцам 31 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины удалось прорваться с боем из окружения в районе населенного пункта Прогресс на Покровском направлении Донецкой области. Это была очень тяжелая операция, ведь задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу окружения.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

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