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Разгром вагнеровцев в Мали: РФ может вывести части войск из Украины - ISW

Анна Ярославская
30 июля 2024, 06:56
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Африканскому корпусу, вероятно, не хватает возможностей, чтобы образом заменить Группу "Вагнера", поскольку элементы корпуса были недавно развернуты в Украине.

Мали, ЧВК Вагнера
РФ может вывести части войск из Украины - в ISW назвали причину / Коллаж: Главред, фото: kyivpost.com/post, kommersant.ru

Группа "Вагнера" недавно понесла потери в Мали. В связи с этим Кремлю нужна будет масштабная замена боевиков в Африке военнослужащими Африканского корпуса Минобороны РФ, часть корпуса которого недавно была переброшена в Харьковскую область для поддержки наступательных действий оккупантов.

Как говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, несколько известных критически настроенных российских военных блогеров утверждают, что Минобороны РФ злорадствует из-за потерь Группы Вагнера, и предполагают, что российское военное руководство использует этот инцидент как повод для прекращения развертывания боевиков Вагнера в Сахеле и полной их замены подразделениями Африканского корпуса МО.

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Некоторые российские блогеры цитировали неустановленный источник в администрации Путина о том, что личный состав Африканского корпуса заменит войска Вагнера во всей "Сахельской тройке" (Мали, Буркина-Фасо и Нигер).

Аналитики ISW предполагают, что Африканскому корпусу, вероятно, не хватает текущих возможностей, чтобы должным образом заменить Группу "Вагнера", в частности в Мали, поскольку элементы корпуса были недавно развернуты в Украине для участия в наступательных усилиях на севере Харьковской области.

"Масштабная замена "Вагнера" после таких потерь, как нанесенные во время недавней засады, вероятно, приведет к передислокации некоторых бойцов Африканского корпуса в Мали подальше от линии фронта в Украине, и российское военное командование, вероятно, не рассматривает полную замену "Вагнера" в Мали или где-нибудь в Сахеле как приоритетную задачу на данный момент", - говорится в отчете ISW.

Разгром ЧВК "Вагнер" в Мали - что известно

В Мали повстанцы перебили отряд российской военной частной кампании "Вагнер", который пытался захватить город Тинзауатен. Большинство "вагнеровцев" были убиты, а часть - попала в плен. Среди ликвидированных - "вагнеровец" с позывным "Лотос", который возглавил ЧВК после смерти ее финансиста Евгения Пригожина и бывшего главаря Дмитрия Уткина и захватывал украинские города Бахмут и Соледар.

Позже появилась информация о том, что повстанцы в Мали предложили передать Украине "вагнеровцев", которых они захватили в плен в Мали.

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых прокомментировал разгром группировки наемников российской ЧВК "Вагнер" в Мали. По его словам, африканские повстанцы-туареги могли ликвидировать более 50 наемников РФ.

В России признали разгром вагнеровцев в Мали . При этом количество двухсотых может быть значительно выше ранее опубликованных СМИ данных.

В ГУР намекнули на новые удары по наемникам РФ. Африканские повстанцы получили информацию для проведения успешной операции против наемников РФ, подчеркнул Андрей Юсов.

Что происходит в Мали

Мали — это восьмая по величине страна в Африке. Расположена в западной части континента в северном полушарии. Столица Мали — город Бамако, важный речной порт на реке Нигер. Страна является бывшей колонией Франции.

С начала 2012 года между южной и северной частями Мали продолжается война. Борьбу против правительства Мали, которое контролирует юг страны, ведут несколько повстанческих групп. Они утверждают, что пытаются добиться независимости или большей автономии для северной части Мали, которую называют Азавад и в составе которой видят до 60% территории страны.

Ключевой организацией повстанцев стало Национальное движение за освобождение Азавада (MNLA) — военно-политическая организация малийских туарегов, которые считают север Мали своей родиной. Еще в 2012 они объявили, что будут воевать за независимость этого региона "до тех пор, пока Бамако не признает независимость Азавада".

Туареги — это большая этническая группа, происходящая от берберов, коренного этноса Северной Африки. Традиционно они были кочевыми скотоводами. Туареги населяют огромные территории африканского континента в нескольких странах. Сегодня туареги являются полукочевым народом, который исповедует ислам.

Малийские туареги получили боевой опыт во время войны в Ливии в 2011 году, когда правительство Муаммара Каддафи привлекало их на службу в качестве наемников. После того, как власть Каддафи была свергнута, вооруженные туареги вернулись в Мали. В октябре 2011 года было создано Национальное движение за освобождение Азавада на севере страны, а в январе 2012-го туареги начали свою вооруженную борьбу за независимость этого региона.

Им удалось взять под контроль север Мали, а в первые месяцы войны — даже временно захватить несколько крупнейших городов этого региона. После этого повстанцы заявили, что достигли своих целей и объявили о "независимости Азавада".

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